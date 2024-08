İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Politika

Mahalle muhtarları ile bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da girilmedik sokak bırakmayacağız. Muhtarlarımızla sürekli iletişimde ve her an yanlarındayız" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle muhtarları ile buluştu. Huzur Konağı Kale'de düzenlenen programda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, muhtarlara belediye olarak yapılan faaliyetleri ve çalışmaları anlattı. Muhtarlar ise vatandaşların taleplerini ve mahallelerde yapılması gereken çalışmaları aktardı. İstişare kültürünün ve kenti birlikte yönetmenin önemini vurgulayan İhsan Kurnaz, "Kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizin eksiklerini, sorunlarını biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Muhtarlarımız yönetim sisteminin temelidir"

Muhtarlarla olan iletişimi daha da sıklaştırarak daha da güçlendireceklerini söyleyen Kurnaz, "Muhtarlarımız, ülkemizin yönetim sistemi piramidinin temelidir. Bu nedenle muhtarlarımızla omuz omuza ilçemizi yönetme gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın nabzını en iyi şekilde tutan, kamu ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve bu tarz organizasyonlarla da bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Mahallelerde yapacağımız çalışmalarda sürekli muhtarlarımızla beraberiz. Mahallelerimizle ilgili fen işleri, park bahçe, temizlik ve diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz. 34 mahallemizin asfalt yama, baskı beton, kaldırım, parke taş gibi üst yapıların işlemlerini tamamladık. Kalan mahallelerimizi de program dahilinde tamamlayacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. İlkadımımızda girilmedik sokak bırakmayacağız. Muhtarlarımızla her an iletişimde ve her an yanlarındayız. Kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizin eksiklerini ve sorunlarını biliyor, bunun için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarlarıyla buluşma programı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesi sonrasında, fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN