Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

23.03.2026 09:15
İstanbul silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada vahim detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin cinayeti azmettirdiği iddiaları üzerinde durulurken annenin Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan para aldığı öne sürüldü.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, saldırı eylemini gerçekleştiren şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, babası ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi .

SEVGİLİLERİ BARIŞTIRMAK İSTERSEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kundakçı'yı sokmuştu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaşırken, açılan ateş sonucunda Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

CANBAY ALEYNA'YI İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri harekete geçti. İlk olarak ifadesine başvurulan rapçi Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU ÇIKTI

Cinayet Büro ilk olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli, iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıkarken, ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE

Sabah'ta yer alan habere göre Kadayıfcıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı ve tüm şüphelilerin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

ANNE KIZA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

ALEYNA'NIN ANNESİ ŞÜPHELİDEN PARA ALDI İDDİASI

Öte yandan Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefatı ile sonuçlanan olayla ilgili ortaya çıkan son detay pes dedirtti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun, kızının yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan bir milyon liraya yakın bir para aldığı iddia edildi. Zabıtlara geçen bu detayı ve para alışverişini emniyetteki sorgusu esnasında öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu ise ağlama nöbetleri ve öfke krizi geçirdi..

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • McA ! McA !:
    lahanayı yerken kıpır kıpır sapına gelince meeee, yok öyle bi dünya gencecik çocuğu hayattan kopardınız! 12 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    borc almis ihtiyaci vardir 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
