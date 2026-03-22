Alkollü Sürücü Kazada Öğrenciyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Kazada Öğrenciyi Öldürdü

Alkollü Sürücü Kazada Öğrenciyi Öldürdü
22.03.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de alkollü sürücü, motosikletli tıp öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden oldu.

KAYSERİ'de motosiklet sürücüsü tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazada, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Efe, tutuklandı.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Yaren Mercan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrollerinde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaren Mercan, otopsi işlemlerinin ardından dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı.

Alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Kazada Öğrenciyi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:13:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kazada Öğrenciyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.