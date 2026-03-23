Savaş devam ederken Çin\'den dikkat çeken hamle

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 24. gününe girerken, Orta Doğu'daki gerilim küresel güçlerin hamlelerini de hızlandırdı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve enerji hatlarına yönelik tehditler sürerken, Çin'den dikkat çeken bir uzay adımı geldi.

Çin, Dragon-3 akıllı roketiyle yeni bir uydu takımyıldızını başarıyla uzaya gönderdi. Şandong eyaletine bağlı Haiyang kenti açıklarından deniz platformu üzerinden gerçekleştirilen fırlatma, hem teknik hem de stratejik açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Fırlatma kapsamında CentiSpace 02 uydu takımyıldızının planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildiği açıklandı. Bu sistemin, yüksek hassasiyetli konumlama ve navigasyon kabiliyetleri sunması hedefleniyor.

SAHNEDE YENİ HAMLE

Uzmanlara göre Çin'in denizden gerçekleştirdiği bu fırlatma, sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda esnek kapasiteye işaret eden bir güç gösterisi niteliği taşıyor. Deniz platformları üzerinden yapılan fırlatmalar, olası kriz ve savaş senaryolarında sabit üslerin hedef alınması riskini azaltması açısından kritik görülüyor.

GÖRÜNMEYEN CEPHEDE HAREKET

ABD-İsrail-İran hattında süren çatışmalar, modern savaşların sadece kara ve hava ile sınırlı kalmadığını bir kez daha ortaya koydu. Uydu sistemleri; istihbarat, iletişim, hedefleme ve navigasyon gibi kritik alanlarda belirleyici rol oynuyor.

Çin'in yeni uydu takımyıldızını devreye alması, küresel güçler arasındaki uzay rekabetinin hız kazandığı bir döneme denk geldi.

MESAJIN ADRESİ NET

Analistler, Çin'in bu adımını sadece teknolojik bir gelişme olarak değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinde pozisyon alma hamlesi olarak yorumluyor. Orta Doğu'da gerilim artarken, Pekin'in doğrudan çatışmanın tarafı olmadan stratejik kapasitesini artırması dikkat çekiyor.

DENGELER DEĞİŞİYOR

CentiSpace 02 sisteminin sağlayacağı hassas konumlama ve veri altyapısı, hem sivil hem de potansiyel askeri kullanım açısından Çin'in elini güçlendirecek. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte uzay tabanlı sistemlerin savaşın kaderini belirleyen unsurlar arasında daha fazla öne çıkacağını değerlendiriyor.