Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
23.03.2026 09:28
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti sırasında Kim Jong Un tarafından kırmızı halı, çiçeklerle süslenen güzergah ve yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde adeta kral gibi karşılanması, Pyongyang yönetiminin Moskova'ya verdiği siyasi ve stratejik önemi bir kez daha ortaya koydu. Bu tür görkemli karşılama törenlerinin Kim tarafından oldukça nadir uygulandığı biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti, alışılmışın ötesinde bir törenle başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin'i başkent Pyongyang'da adeta bir devlet töreninden öte, "liderler arası güç gösterisi" niteliğinde bir karşılama ile ağırladı.

Havalimanında kırmızı halı serilirken, karşılama güzergahı boyunca çiçeklerle süslenen alanlar dikkat çekti. Görüntülerde, geniş protokol heyeti, askeri tören düzeni ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan karşılama, Kuzey Kore'nin nadir uyguladığı görkemli törenlerden biri olarak öne çıktı.

NADİR GÖRÜLEN TÖREN

Uzmanlara göre Kim Jong Un'un bu ölçekte ve bu detayda bir karşılama töreni düzenlemesi oldukça nadir görülüyor. Görüntülerde, Putin'in araç konvoyu boyunca halkın ve resmi görevlilerin yoğun katılımıyla oluşturulan atmosfer, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Putin ile Kim'in samimi görüntüler verdiği anlar da dikkat çekerken, iki liderin uzun süre birlikte yürüdüğü ve tören alanında karşılıklı mesajlar verdiği görüldü.

STRATEJİK ORTAKLIK DERİNLEŞİYOR

Rusya ile Kuzey Kore arasında 2024 yılında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, iki ülke arasında fiili bir savunma iş birliği zemini oluşturmuştu. Söz konusu anlaşma, tarafların karşılıklı güvenlik taahhütlerini içermesi nedeniyle "ittifak benzeri" olarak değerlendiriliyor.

Putin'in bu ziyarette böylesine görkemli bir şekilde karşılanması, yalnızca diplomatik nezaketin ötesinde, ilişkilerin daha da derinleştiğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

KÜRESEL MESAJ: YENİ BLOKLAŞMA MI?

Analistler, bu ziyaretin zamanlamasına da dikkat çekiyor. Batı ile Rusya arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen buluşma, Moskova'nın Asya'da yeni ortaklıklar kurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin de uluslararası izolasyona karşı Rusya ile ilişkilerini güçlendirme eğiliminde olduğu bilinirken, bu yakınlaşmanın askeri ve ekonomik alanlarda daha somut adımlara dönüşebileceği ifade ediliyor.

Görkemli karşılama töreni, iki ülkenin sadece mevcut iş birliğini sürdürmekle kalmayıp, daha ileri bir stratejik yakınlaşma hedeflediğine işaret ediyor.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Ziyaret kapsamında iki liderin gerçekleştireceği görüşmelerde savunma, enerji ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor. Taraflardan yapılacak yeni açıklamalar, küresel dengeler açısından kritik önem taşıyor.

