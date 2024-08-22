İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Okul Öncesi Etkinliğinde Çocukları Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Okul Öncesi Etkinliğinde Çocukları Yalnız Bırakmadı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Okul Öncesi Etkinliğinde Çocukları Yalnız Bırakmadı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, okul öncesi etkinliğinde çocukları yalnız bırakmadı. Çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına fırsat tanıyan atölyelerde miniklerin neşesine ortak oldu.

22.08.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
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Okul öncesi etkinliğinde çocukları yalnız bırakmayan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Her yapılan hizmet çocuklar içindir. Onlar bizim en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmak amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen etkinlik alanında çok sayıda çocuk gönüllerince eğlendi. Etkinlik alanında vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çocukların geleneksel ve evrensel sanat türü ve tekniklerini tanımalarına, kendi özgün uygulamalarını yapabilmelerine fırsat tanıyan atölyelerde miniklerin neşesine ortak oldu.

"Farklı etkinliklerle birlikte olacağız"

Birbirinden farklı eğitici ve eğlenceli etkinlik alanında miniklerle yakından ilgilenen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların gözlerindeki heyecanı ve ışıltıyı görmek bizleri mutlu ediyor. Yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediğimiz açık hava sinema günleri, camiler sesinle şenlesin programımızda onların bu mutluluğuna şahit olmak, eğlendiklerini görmek gerçekten tarif edilemez bir duygu. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onun için çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekleri için elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Eğlenmek bütün çocukların hakkı. Daha nicelerini düzenleyeceğimiz birçok etkinlikte yine hep beraber olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Okul Öncesi Etkinliğinde Çocukları Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

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