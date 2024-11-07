İlkadım Belediyesi Kardeş Kent İlişkilerini Yeniliyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi Kardeş Kent İlişkilerini Yeniliyor

İlkadım Belediyesi Kardeş Kent İlişkilerini Yeniliyor

Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi toplantısında, Başkan İhsan Kurnaz, 5 kardeş belediye ile ilişkilerin sona erdirildiğini ve 3 belediye ile ilişkilerin devam edeceğini açıkladı. Yeni kardeş şehir ilişkilerinin karşılıklı fayda içermesi gerektiği vurgulandı.

07.11.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Kapanış Toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, daha önce kardeş ilan edilen 5 belediye ile ilişkilerin sona erdirildiğini, 3 belediye ile ilişkilerin devam ettirileceğini söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış toplantısında komisyonlara havale edilen gündem maddeleri, kapanış toplantısında meclis üyelerince oylanarak kabul edildi.

"Kardeş kentlerle bağımız olmalı"

Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Romanya Cumhuriyeti'nin Tirgu-Mureş, Almanya'nın Neumünster, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ningxia Yinchuan Belediyesi, Kırgızistan Bişkek Lenin Belediyesi ve Romanya Cumhuriyeti'nin Focşani Belediyesi ile ilişkilerin sona erdirildiğini; KKTC Lapta Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediyesi ve Türkmenistan Merv Belediyeleri ile de kardeş kent ilişkilerinin devam edeceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlişkilerin ilk başladığı dönemlerde karşılıklı temaslar olmuş. Daha sonra da ilişkiler tamamen kopmuş ve hiçbir iletişim olmamış. Bundan sonra kardeş şehir ilan edilecekse karşılıklı temaslarımızın olduğu, o şehirlerden faydalanabileceğimiz kentler olması ya da bizim bir şekilde bağımızın olduğu kentler olmalı. Kardeşlik ilişkisi kuracağımız kentlerde yaşayan insanların, ilçemizdeki vatandaşlarımızla ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında kardeş şehir ilişkisi kurabiliriz. İlişkilerimizi sonlandırdığımız kentlerle ilişkilerimiz kopmuş, belki de yönetimleri değişmiş. Bundan sonraki süreçte inşallah kardeşlik ilişkilerini geliştirerek devam ettiririz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Kardeş Kent İlişkilerini Yeniliyor - Son Dakika

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