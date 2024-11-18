İlkadım Belediyesi'nden Sürekli Hizmet - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediyesi'nden Sürekli Hizmet

İlkadım Belediyesi\'nden Sürekli Hizmet

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede tüm hizmetlerin devam ettiğini belirterek, daha konforlu ve çevreci bir İlkadım hedeflediklerini açıkladı.

18.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin tüm hizmetlerinde yoğun mesaisinin devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun'un kalbi İlkadım'da işlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde bütün birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım, bakım, onarım ve kaldırım çalışmalarına devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mesai mefhumu gözetmeksizin daha temiz bir çevre için İlçenin dört bir yanında hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal ve kültürel alanlarda da vatandaşların gönlüne dokunan projelere imza atan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'ın daha konforlu, çevreci ve 7/24 aktif bir kent olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

" Karadeniz'in en büyük ilçesi"

İlkadım için yapılan tüm çalışmaları titizlikle takip ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ülkemizdeki 22 ilden daha fazla nüfusa sahip, Karadeniz'in en büyük ilçesi İlkadım'da, şehrin tüm dinamikleriyle koordineli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fen işlerinde, temizlik işlerinde, park ve bahçelerde, sosyal ve kültürel alanlarda, sporda ve birçok alanda çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Samsun'un Kalbi İlkadım'da işlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. İlkadım'ı daha konforlu, daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için şehrin dört bir yanında ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hep birlikte, tüm ekiplerimizle sahadayız. Merkezi hükümet yatırımları, Samsun Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve diğer yatırımların da takibini yaparak, ilçemize fayda sağlayacak, vatandaşlarımızın konforunu arttıracak her çalışmayı hayata geçiriyoruz. Daha temiz, daha çevreci, daha konforlu bir İlkadım için, hemşehrilerimizin ve sevdamız İlkadım'ın her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi'nden Sürekli Hizmet - Son Dakika

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