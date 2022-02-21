İlkadım'dan başarılı sporculara çeyrek altın - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi, Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara çeyrek altın hediye etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ordu'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Başkan Demirtaş, sporcuları altın ile ödüllendirdi.

81 ilden 4 bin 300 sporcunun yarıştığı, idareci, antrenör ve hakemlerle birlikte 6 bin kişinin katıldığı kick boks turnuvasına katılan İlkadım Belediyesi sporcularından Devrim Aydın ve Atanur Yayla rakiplerini eleyerek altın madalya almaya hak kazandı. Antrenör Fatih Karagül ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman'la birlikte başarılarını altın madalya ile taçlandıran sporcular Devrim Aydın ve Atanur Yayla İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Başkan Demirtaş, genç erkekler 94 kg kategorisinde altın madalya alan Atanur Yayla'ya ve büyük kadın 60 kg k-1 style kategorisinde altın madalya alan Devrim Aydın'ı çeyrek altınla ödüllendirdi.

Başarılı sporcuların kendilerini gururlandırdığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizlerin neye ihtiyacınız varsa, bizler sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Madalyalarla gelmiş olmanız bizi gururlandırdı. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum" dedi. - SAMSUN