İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren, MOBESE'ye ait olduğu iddia edilen görüntüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu, İstanbul Valiliği'nden geri döndü.

Valilik, görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığı gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma açılmasına izin vermedi.

MOBESE KAMERASININ NUMARASINI DA VERDİLER

Bu karar üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 9 Nisan'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul Valiliğine bir dilekçe sunarak itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, söz konusu kayıtların 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS (MOBESE) kamerasına ait görüntüler olduğu öne sürülerek, İmamoğlu'na ait araçların görüntülerini o açıdan çekilebilecek başka bir kamera bulunmadığı ve araç görüntülerinde görünen kablonun söz konusu MOBESE kamerası önünden geçen kablo olduğunun görüldüğü aktarıldı.

"MÜFETTİŞ RAPORUNU GÖRMEDİK"

Soruşturma izni verilmemesi kararına dayanak olarak gösterilen 14 Mart tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği ön inceleme raporunun kendilerine tebliğ edilmediği ve rapora yönelik inceleme yapamadıkları kaydedilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Valilik, kararında kendi içinde bir çelişkiye yer vererek hem söz konusu görüntülerin kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olduğunu ve bu nedenle belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığını ifade etmiş hem de teknolojik imkanları göz önüne alındığında görüntülerin büyütülebildiğini ve kaydedilebildiğini belirtmiştir. Karar gerekçesi bu yönüyle kendi içerisinde çelişmektedir. Kaldı ki somut olay ve olayın kamuoyuna yansıması incelendiğinde, görüntülerin kişilerin belirlenebilmesine yeter nitelikte olmadığına yönelik gerekçenin bir karşılığının olmayacağı açıktır."

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTENDİ

Söz konusu görüntülerin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, MOBESE kameraları üzerinde ne şekilde bir inceleme yapıldığının açıklığa kavuşturulmadığı ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği anlatıldı.

Dilekçede, "Söz konusu kameralar kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntülerdir. Belediyelerin turizm, trafik, AKOM gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameralarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesine yahut iş yerlerine ait başka kamera da bulunmamaktadır." denildi.

Görüntülerin başka bir kameradan alınmasının mümkün olmadığı savunulan dilekçede, 027-G-34SRY-0 numaralı direkteki görüntülerin online olarak mı manuel olarak mı indirildiği veya servis edildiğinin, olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmak suretiyle incelenerek açıklığa kavuşturulması gerektiği anlatıldı.

Dilekçede, "Esasen olayın basit bir görevi kötüye kullanma suçunun dışında TCK'daki 134, 135, 136 ve 137. maddelerine aykırılık teşkil ettiği açıktır" ifadesi yer buldu.