İmamoğlu\'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Elazığ'da Ziyaretlerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu ve 'Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Yumaklı, Elazığ Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, güçlü tarım ve orman altyapısının önemine vurgu yapan Yumaklı, Elazığ'a yapılan yatırım ve desteklerin toplam tutarının 35 milyar lira olduğunu belirtti. Ayrıca, tarım ve ormancılık sektöründe sürdürülebilir, verimli ve kayıtlı üretimin önemine değindi ve genç ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimde yer almasını istedi.