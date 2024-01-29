İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç

31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırıyor. Anket şirketleri de bu yöndeki incelemelerini sürdürüyor. Son olarak Metropoll Araştırma'nın İstanbul'da yaptığı çalışmaya göre; DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 3 puana kadar düşüyor.

4 ADAY ÜZERİNDEN İSTANBUL'DA ANKET YAPILDI

Metropol Araştırma, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" diye soruldu. Aday grupları da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, DEM Parti adayı ve İYİ Parti adayı olarak sıralandı.

KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK 3 PUAN

Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 38'i Murat Kurum'a oy vereceğini belirtti. DEM parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu. Ankete katılanların yüzde 11.9'u da 'fikrim yok' dedi.

KURUM, İMAMOĞLU'NDAN ÖNCE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, yaptırdıkları anketin sonucunu paylaşmıştı. Kurum, İmamoğlu'nun önünde olduğunu belirterek, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız." demişti.