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İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç - Son Dakika
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İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Metropoll Araştırma, İstanbul ölçekli bir araştırma yaptı. Anket sonucuna göre; DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda İmamoğlu ile Kurum arasındaki farkın 3 puana kadar düştüğü görüldü. İYİ Parti'nin adayına destek vereceklerin oranı ise yüzde 2.9 olarak belirlendi.

29.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 16:14
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31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırıyor. Anket şirketleri de bu yöndeki incelemelerini sürdürüyor. Son olarak Metropoll Araştırma'nın İstanbul'da yaptığı çalışmaya göre; DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark 3 puana kadar düşüyor.

4 ADAY ÜZERİNDEN İSTANBUL'DA ANKET YAPILDI

Metropol Araştırma, "Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" diye soruldu. Aday grupları da Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, DEM Parti adayı ve İYİ Parti adayı olarak sıralandı.

KURUM VE İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK 3 PUAN

Ankete katılanların yüzde 41.6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 38'i Murat Kurum'a oy vereceğini belirtti. DEM parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5.6, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.9 oldu. Ankete katılanların yüzde 11.9'u da 'fikrim yok' dedi.

KURUM, İMAMOĞLU'NDAN ÖNCE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, yaptırdıkları anketin sonucunu paylaşmıştı. Kurum, İmamoğlu'nun önünde olduğunu belirterek, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız." demişti.

İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç
YORUMLAR (18)
  • Arzum Baskara: Tatilci ve bos islere son. Murat baskan hos geldin Yanıtla 477 332
  • ALI YANIK: Her nefeste adım adım, her sokakta senin adın... Asla Yalnız Yürümeyeceksin, Seninleyiz Büyük Başkan Ekrem İMAMOĞLU Yanıtla 249 244
  • Hbo Hbo: 3 puandan basladiysaniz algilara murat kurum ve turgut altinok baya baya onde demektir Yanıtla 234 212
  • MEHMET ŞAHİN: Ekrem bey eskiden Samanyolu Tv de Spor yorumcusuydu, Eski işine geri dönse daha iyi olur bence, icraattan çok yorum yapmayı seviyor çünkü Yanıtla 215 205
  • Murat Güneş: Kurum önce verdiği sözleri tutsun..kimse hakkında iyi şeyler söylemiyor..imamoglu siler süpürür göreve devam eder..İstanbullu imamoglundan çok memnun herkes işine baksın Yanıtla 154 170
  • Selim Kayisi: İnandırıcı değil bu anket Yanıtla 88 203
  • TOLGA ALCAN: CHP NİN ANKETLERE İNANMAMASI LAZIM, SÜREKLİ ANKETTE KAZANIP REEL DE KAYBEDİYOLAR Yanıtla 18 150
  • ALI YANIK: Arzum Baskara senide emekliye verin 200 tl ile ikna etmişler aktrol defterine 1 ekledim :)) 64 79
  • ALI YANIK: Lalak Ekrem İMAMOĞLU zengin bir aileden gelmedir, ticaretin yanısıra hatrı sayılır müteahhitdir. 2019 yılında yapılan TOKİ'leri teslim edemeyenlerden değil :) 62 75
  • babasultan: dalgamda boğul :) 22 31
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Son Dakika Politika İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu mu Kurum mu? 4 adaylı İstanbul anketinden sürpriz sonuç - Son Dakika
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