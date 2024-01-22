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İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı

ORC Araştırma'nın 15-18 ocak tarihleri arasında yaptığı ankete göre; CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un 1 puan önünde yer aldı. İYİ Parti adayının yüzde 4.1 aldığı ankette Zafer Partisi'nin adayı ise yüzde 3.5'lik kesimin desteğini almayı başardı.

22.01.2024 - 14:59,
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ORC Araştırma, Cumhur İttifakı'nın İBB adayının Murat Kurum olduğunun kesinleşmesinin ardından 15-18 ocak tarihleri arasında yaptığı ankette 2 bin 950 kişiye "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu. İmamoğlu ve Kurum arasındaki yarıştan başa baş bir sonuç çıkarken en büyük sürpriz Zafer Partisi'nin adayı yaptı.

ARADAKİ FARK 1 PUAN

Ankete katılanların yüzde 38.9'u Ekrem İmamoğlu, yüzde 37.2'si ise Murat Kurum cevabını verirken; İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.1 çıktı.

İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı

ZAFER PARTİSİ'NİN ADAYI 3.5 SEVİYLERİNDE

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceklerini söyleyenler oranı yüzde 3.5 olurken, Yeniden Refah Partisi adayına oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 2.5'te kaldı.

ANKETTE DEM PARTİ'NİN İSMİ YER ALMADI

Ankette dikkat çeken bir başka detay da DEM Parti'nin oylarının gösterilmemiş olmasıydı. Onun yerine "Diğer" seçeneği eklendi ve oranı da 2.3 olarak gösterildi.

İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi\'nin adayı yaptı
YORUMLAR (33)
  • Serkan Basar: yandaşlara göre bu böyle ama vatandaşa göre böyle değil durum :) ekrem başkan tarihi fark atar Yanıtla 651 459
  • HAKAN GENCER: bırakın algı yapmayı ekrem başkan fark atar Yanıtla 541 384
  • osman şahin: Ülkenin tüm birimleri Murat kuruma seferber edilecek AKP ve MHP yinede kazanamayacak emeklilerin ve kürtlerin oyu Murat’a kaybettirecek Yanıtla 442 318
  • Sadoca Sadoca: Ekonun tek derdi İstanbul'u kazanıp CHP genel başkanı olmak İstanbul umrunda değil Yanıtla 252 428
  • Coronaci : Bende emekliyim muratla devam 338 333
  • Cemal Hekim: Ya heee hee her secim aynı terane baydı artık syn MURAT KURUM cok rahat kazanacak boş yapmaya doymuyorsunuz 325 249
  • Ercan Deger: Algıya bak algıya !!!!!! Akp bunca zulme rağmen kazanırsa ya akp oyda delevere yapıyor ya da vatandaş azraille dans ediyor demektir. Yanıtla 295 245
  • Cemal Hekim: Rüyandami olacak bi DOYMADINIZ ya hayallere mayısın tekrarı olacak istanbul MURADINA kavusacak 282 203
  • Coronaci : Burutusu gonderme zamani . Yanıtla 100 201
  • Coronaci : Dislike atanlarin fazlaligindanda anlasilacagi gibi ortada bi fark var seko hahahahaaa 2 8
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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul anketinde en büyük sürprizi Zafer Partisi'nin adayı yaptı - Son Dakika
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