İmamoğlu mu Kurum mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan anketten çıkan sonuç

Politika

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya/partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu, yüzde 40.8'i ise Murat Kurum'a destek vereceğini ifade etti.

39 İLÇENİN TAMAMINI KAPSADI

23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya/partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

KAFA KAFAYA BİR YARIŞ VAR

Kararsızlar/oy kullanmayacağım/cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.8'lik kesim ise sandıkta tercihinin Murat Kurum olacağını belirtti.

İşte anketten çıkan sonuç;