İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı

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Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, dün akşam Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

23.03.2025 20:10
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23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

İmamoğlu'na, 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı

AVUKATI DUYURDU

Söz konusu gelişmeyi Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek duyurdu. Çiçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı. Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz. Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin gözaltına alındı
İmamoğlu\'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na, 'Her şey çok güzel olacak' diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Sezgin İlkay:
    Öğrenci ise gitsin dersine çalışsın hırsız korumaya gidenlerin hepsini tutuklayacaksın zaten 442 457 Yanıtla
    vv04042211:
    kesinlikle. parayla tutulmuş onun bunun çocuklari bunlar 23 31
    Özkan Özdemir:
    Senin sahte yapay beynine ihtiyaç yok şok onu bı yerine evlat 16 11
  • Alper Elma:
    imamcilar yorumlarda yerini almış, iyi gol attık ama nasil vurduk iyimiydi artık silivriye ziyarete gidip herşey burada daha güzel diyin,benden tarafta emzik verin 314 338 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    İmamoğlu size 4 defa gol attı siz gol atamadınız çamura yattınız sahaya bile çıkamadınız. İlk seçimde bir gol daha geliyor 5-0 ile tarihe gömüleceksiniz bekleyin de görün. 24 21
  • Beşiktaş 1903:
    Yuhhh artık yuhhh yuhhh yuhhh 378 227 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    haberi düzgün okuyun evinden alınmadı saraçhanede gösteride alındı 322 120 Yanıtla
  • 9632584444:
    ekmek almayamı çıkmıştı yoksa tühh yazık oldu ???? 246 165 Yanıtla
    768107:
    m.al fakali siz sadece ekmek alaya cikjn 4 4
  • Erol:
    KuZey Kore olmaya az kaldı.ama unutulmamalı her şeyin bir sonu vardır 197 168 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na, "Her şey çok güzel olacak" diye seslenen Berkay Gezgin gözaltına alındı - Son Dakika
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