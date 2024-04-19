İmamoğlu, 2028\'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya "Allah bilir cevabını bile vermiyorum." cevabını verdi.
İBB Başkanı İmamoğlu, önceki gün Artİstanbul Feshane'de uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu'na Çekyalı bir gazeteci, "Gelecek seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sordu.
Gazetecinin sorusu salonda gülme seslerine neden olunca duraklayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben de cevap olarak sizin gibi gülsem yeterli mi?" dedi ve "Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da 'Allah bilir'di. O cevabı bile vermiyorum." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu açıklamasının devamında, "İşimin fakındayım. Mesele tekil kişi değil. Meseleye bütünlükçü bakan güçlü kadronun içinde olmanın gururunu taşıyorum. Biz iyi uygulamalarla demokrat anlayışın, sosyal demokrat yapının Türkiye'nin genelinde de hâkim olacağı süreci hep birlikte hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte yürüyoruz." dedi.
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