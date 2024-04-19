İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermedi - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermedi

İmamoğlu, 2028\'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermekten kaçındı. İmamoğlu, gazetecilere 'Allah bilir' cevabını bile vermediğini söyledi ve meseleye bütünlükçü bir bakış açısıyla yaklaştıklarını vurguladı.

19.04.2024 21:16  Güncelleme: 21:22
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya "Allah bilir cevabını bile vermiyorum." cevabını verdi.

"CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MISINIZ?"

İBB Başkanı İmamoğlu, önceki gün Artİstanbul Feshane'de uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. İmamoğlu'na Çekyalı bir gazeteci, "Gelecek seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" diye sordu.

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: 'Allah bilir' cevabını bile vermiyorum

"'ALLAH BİLİR' CEVABINI BİLE VERMİYORUM"

Gazetecinin sorusu salonda gülme seslerine neden olunca duraklayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben de cevap olarak sizin gibi gülsem yeterli mi?" dedi ve "Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da 'Allah bilir'di. O cevabı bile vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"MESELE TEKİL KİŞİ DEĞİL"

İmamoğlu açıklamasının devamında, "İşimin fakındayım. Mesele tekil kişi değil. Meseleye bütünlükçü bakan güçlü kadronun içinde olmanın gururunu taşıyorum. Biz iyi uygulamalarla demokrat anlayışın, sosyal demokrat yapının Türkiye'nin genelinde de hâkim olacağı süreci hep birlikte hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte yürüyoruz." dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İmamoğlu, 2028'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya cevap vermedi - Son Dakika

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