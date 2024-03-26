31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ile kıyasıya bir yarış içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddia büyük ses getirdi.
İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği öne sürüldü.
Söz konusu haberlere katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yanıt veren İmamoğlu, "Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.
Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz.
Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir."
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'ndan 'Mal beyanında olmayan 3 villa' iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de gerçekleştirilen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşı Serdar Alp dahil 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Tunceli'de düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Tasarının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşler bulunuyor. ABD, tasarının bağlayıcı olmadığını savunurken, Çin ve BM sözcüleri tasarının bağlayıcı olduğunu belirtiyor. İsrail'in bu karar sonrası askeri operasyonlarını durdurması gerektiği vurgulanıyor. Ancak BM'nin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda zorluklarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.
Oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan seçim torbasını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" dedi.
Zafer Partisi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.
Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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