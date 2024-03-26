İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği iddiası gündem yarattı. Söz konusu haberlere katıldığı canlı yayında cevap veren İmamoğlu, "Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir" dedi.

26.03.2024 07:26  Güncelleme: 07:46
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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ile kıyasıya bir yarış içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddia büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU İLE İLGİLİ SES GETİREN İDDİA

İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği öne sürüldü.

"ŞİRKETİMİZ VERGİ REKORTMENLİĞİ SIRALAMALARINA GİRDİ"

Söz konusu haberlere katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yanıt veren İmamoğlu, "Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.

"KAMU İLE İŞİ OLMAZ, USULSÜZ İŞİ OLMAZ"

Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz.

"GEREK OLMADAN EŞİMİN BİLE MAL VARLIĞINI AÇIKLADIM"

Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir."

İmamoğlu\'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan 'Mal beyanında olmayan 3 villa' iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selami Karagülle: O MAL VARLIĞININ İÇİNDE BAVULLARIN İÇİNDEKİ PARALARDA DAHİLMİ 79 44 Yanıtla Murat Yaman: yok ayakkabı kutusundakiler dahil 34 30 Selami Karagülle: Bavullar yetmemiş ayakkabı kutularında mı doldurmuş 16 5
  • Murat Çevre: Yani şirketin olunca başkasının mı oluyor sonuçta şirketde senin.. İnsanlarla resmen Alay ediyor 82 24 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Mansur bey biraz da kendi ve senin mal varlığını ortaya dökse 42 18 Yanıtla
  • BÜLENT SOĞUKBULAK: Bune utanç rezillik arkadaş milyar para villalar nasıl bir durum hal ondan sonra dürüstlük edebiyatı yaparlar batsın sizin dürüstlüğünüz 44 11 Yanıtla
  • Ahmet DİNÇ: İmamoğlu burada "GEREK OLMADAN EŞİMİN BİLE MAL VARLIĞINI AÇIKLADIM" demekle milleti kandırmış, 3628 sayılı kanunda eş ve çocukların da mal beyanı zorunlu olarak yapılır. 43 8 Yanıtla
  • Fatih Sozen: yalan riya bu adamda vücut bulmuş...ya kabul et benim de kıvırmanın anlamı yok 23 6 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Hepiniz aynısınız Ekrem. Tek korkum şudur, demek sen iktidar olsan bu günleri de arayacağız. 22 4 Yanıtla
  • Alper006 : Evleri , paraları, villaları ve daha ne varsa hepsini şirketin üzerine yap hicbirseyim yok de ne kadar mantıklı olurki. Şirketin sahipleri kim ve bahse konu malvarlığını kim kullanıyor kullanacak. 12 2 Yanıtla
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