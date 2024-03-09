İmamoğlu\'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'\'Son seçimim\'\' çıkışına tepki

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı ile halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." sözlerine çok sert tepki göstererek, "Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez. Ya bu millet daha yeni size cumhurbaşkanı seçmek için oy vermedi mi? Daha dört yıl göreviniz yok mu? O seçim bitti. Ben hatırlatayım. Bu belediye başkanlığı seçimi, bu İstanbul'un seçimi. Hani acaba rakibimiz kim, biz karıştırmaya başladık. Rakibimiz kim? Başka bir yere aday oldu da haberimiz mi yok? Bunlar kuralları alt üst ediyor biliyorsunuz." dedi.

"ŞİMDİ AĞLAMAKLI OLDU, DUYGUSALLAŞTI"

İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Geride kalınca hemen bir yerlerde panik başladı. Ne yapsak ne yapsak? Hemen tutuştular. O kadar tutuştular, korktular ki bak ne oldu? Bir hafta boyunca hatırlayın, sayın Cumhurbaşkanı milletini tehdit etti. 'Oy vermezseniz hizmet gelmez' dedi. Bir başka ile gitti, 'oy vermezseniz doğalgaz gelmez' dedi. Bu arada unuttu, orasını zaten 15 yıldır onlar yönetiyordu, onu da unuttu. Ama bakın şimdi ağlamaklı oldu. Duygusallaştı.

"TEHDİTTEN LÜTFENE GELDİK"

Ne demiştim size? 'Sakın onun tehditlerinden korkmayın. Sizi tehdit ediyor. Çünkü sizden korkuyor' demiştim. Dediğim çıktı.' Oy yoksa hizmet yok' diyen kişi dün ne dedi? ' Lütfen' diyor, lütfen. 'Değerli milletim, bu benim son seçimim' diyor. Bak, bak, bak, bak, bak. Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun. Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez."

"SİZ DAHA YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLMEDİNİZ Mİ?"

"Siz daha yeni cumhurbaşkanı seçilmediniz mi?" diye soran İmamoğlu şu sözleri kullandı: "Ya bu millet daha yeni size cumhurbaşkanı seçmek için oy vermedi mi? Daha dört yıl göreviniz yok mu? O seçim bitti. Ben hatırlatayım. Bu belediye başkanlığı seçimi, bu İstanbul'un seçimi. Hani acaba rakibimiz kim, biz karıştırmaya başladık. Rakibimiz kim? Başka bir yere aday oldu da haberimiz mi yok? Bunlar kuralları alt üst ediyor biliyorsunuz.

İşte milletin iradesi adamı böyle hizaya sokar kardeşim. Soktu mu? Bu milleti hafife alır efelenirsen işte böyle başını öne eğersin. Başlarsın lütfen demeye. Ne dedim? Onlar hep böyledir. Biz milletine had bildiren değil, milletine karşı haddini bilen cumhuriyetin evladıyım, milliyetçi, milletine her zaman hürmette, şefkatte, güzel duyguda, eksik yapmayan terbiyesi Atatürk terbiyesi olan evlatlarız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "SON SEÇİMİM" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Erdoğan, "Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım." şeklinde konuştu.