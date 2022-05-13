İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu

13.05.2022 10:30
İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkındaki kararları onamasının ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bir avuç insanın karar verici olarak verdiği hukuksuz kararın en hedefinde duran yer İstanbul'dur. İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu. Değerli yol arkadaşlarımızdan biri olan Canan Kaftancıoğlu bu hukuksuz karara maruz kalmıştır yarın başkaları da maruz kalabilir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı öncesi kameralara konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"BU HUKUKSUZ KARARA BAŞKALARI DA MARUZ KALABİLİR"

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İBB Başkanı İmamoğlu kendisi hakkında siyasi yasak kararı verilmesini bekleyip beklemediğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

İmamoğlu, hukuka dair kararların bir avuç insan tarafından verildiğini vurgulayarak, "Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede ne yazık ki hukuka dair kararları iktidarı elinde tutan bir avuç insanın karar verdiği ortada. Bugün yaşadığımız olay bir avuç insanın ne zaman kim için bunu isteyeceği tahmin etmemiz mümkün değil. Hukuksuz kararın en hedefinde duran yer İstanbul'dur. Biz CHP ve İstanbul olarak her zaman hukuktan eşitlikten yana olan mücadelenin neferleri olduk. İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu. Değerli yol arkadaşlarımızdan biri olan Canan Kaftancıoğlu bu hukuksuz karara maruz kalmıştır yarın başkaları da maruz kalabilir. Dünü tahmin etmemek mümkün değil." dedi.

"HAPİS YATAN ARKADAŞLARIMIZIN ÖZGÜR KALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Mücadelelerinden sapmayacaklarını ifade eden İmamoğlu, "O bir avuç insan siyasi yasaklı hal ile ilgili yürüttüğü bu sürecin milletin vicdanına karşılık bulmadı. Canan Kaftancıoğlu gibi birçok insanın maruz kaldığı bu uygulama sürecinde koymaya çalıştığı siyaset yasağı bir avuç insanın bilmesini isterim; milletimiz onlara iktidar olma yasağı koyacak. Mücadelemizden bir milim sapmadık sapmayacağız. Bugün hapiste duran yol arkadaşım Tayfun Kahraman gibi hakkında 18 yıl hapis kararı verilen ve hapis yatan arkadaşlarımızın özgür kalması için mücadele edeceğiz. Canan Kaftancıoğlu ilkeler doğrultusunda siyasi mücadele veren bir yol arkadaşımızdır. 21 Mayıs'ta Bursa mitingini İstanbul'da yapma kararı aldık. Yapılacak miting en üstün mücadele biçimi olacaktır." diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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