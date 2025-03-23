İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu o konuşmasında, ''''Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk.'' demişti.

23.03.2025 11:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

BAŞIMI ÖNE EĞDİRECEKLER

Ekrem İmamoğlu'nun 15 Mart'ta Trabzon'da yaptığı konuşma gündem oldu. İmamoğlu o knuşmasında "Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş. Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk." demişti.

İmamoğlu\'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş

Ekrem İmamoğlu, Politika, Trabzon, 23 Mart, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 15 Mart konuşması yeniden gündem oldu: Başımı öne eğdireceklermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çevre:
    NASİLDA BİLİYOR YEDİĞİ BOKUN SONUCUNU ...NERDE ONU SÖYLE SEN 560 MİLYON DOLAR 198 72 Yanıtla
  • 2129816:
    İNSAN YAPITIGI İŞİN SONUNU BİLMEZMİ BUARADA BUNLARA HABER UÇURAN İÇERDE KİM VARSA BULUNMALI KİMI KAÇTI KAÇAMAYAN YAKALANDI ONLARDA BULUNSUN KİM İŞBİRLİKÇILERİ BUNLARA HABER UÇURANLAR. 100 20 Yanıtla
  • Hakan1421:
    sen çalacak Kendi başını öne eğdirmişsin zaten, hırsız 97 18 Yanıtla
  • Resul Bey:
    bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz adam zaten ne halt olduğunu biliyor kendisinden iyi bir insan kendisini tanıyamaz doğal olarak ve bazı duyumlar da aldıysa bu soruşturmaların yakında patlayacağı hakkında bunu kastediyor aslında anlatsanıza ama körü görünene destekleyen o nohut beyinler idrak edemez bunları 67 12 Yanıtla
  • Baarn22!:
    arkasi gelsin yeter chp belediyelerinin cogu rusvetci bilhassa kendim yasadim hizmet yok ama cimerdende cok korkuyorlar 59 16 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    minareyi çalan kılıfını uydurur denilecek sözde sadece minareyle yetinmemiş Ekrem bey. Meral Akşener çok evvel bizim kefil olduklarımızin yaptıklarını duyunca içim acıdı, desteğimizi çektik demişti. yıllar önce dediği buraya çıkıyormuş. ki bu soruşturmalarin hepsinin bilgisi içeriden kendilerinden ulaşmış. 24 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cok zihinli kara insan dolu burada.. taman fikir baska baska da gunes var ay var gercekler var. .. tam aday ilan edilmeden once olan biten var kumpas olsun, olmasin.. cakalca davranilmis devlet gucu kullanan hukumet tarafindan. buna bi he diyin sonra dedikleriniz evet fikriniz olur basimizin ustunde yeri olur. saygi duyariz. ama hani bi yandan da buna bi he diyin ya. artik aşalim bazi seyleri. dogruya dogru diyelim . bakti gececek kendini tutuklatti. bu kadar basit bir sey degil de nedir yasananlar. 0 17 Yanıtla
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