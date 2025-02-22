"İmamoğlu\'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP\'den yanıt

Politika

Hakkında iki ayrı soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASIYLA İLGİLİ İKİNCİ İDDİA

Konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği öne sürüldü. İddiaların ardından CHP'den açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"YÖK'ÜN DİPLOMA İPTAL ETME YETKİSİ YOKTUR"

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK'ün diploma yetkisinin bulunmadığını belirtti. Özer, paylaşımında şunları söyledi: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

Başsavcılık tarafından İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı.Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.