"İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt - Son Dakika
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Politika

"İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt

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Diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği öne sürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur." dedi.

22.02.2025 21:40
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Hakkında iki ayrı soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASIYLA İLGİLİ İKİNCİ İDDİA

Konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği öne sürüldü. İddiaların ardından CHP'den açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"YÖK'ÜN DİPLOMA İPTAL ETME YETKİSİ YOKTUR"

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK'ün diploma yetkisinin bulunmadığını belirtti. Özer, paylaşımında şunları söyledi: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

Başsavcılık tarafından İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı.Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"İmamoğlu\'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP\'den yanıt

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Son Dakika Politika 'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Casper:
    İmamoğlunu Bitirmeye Çalışıyorlar Ama Yemezler Papaz Pilav Yemez 1212 231 Yanıtla
  • Volkan:
    adam tam da cumhurbaşkanlığı için adaylığa başvurdu ve bu olay ortaya çıktı. yenemeyecekleri adaya neler yapıyorlar. 2019'da da haksız yere seçimi iptal etmişlerdi. şimdi diploma falan diye tüm tuşlara basıyorlar. 920 175 Yanıtla
  • Adem GS:
    böyle yaptıkça imamoglunun oyları katlanqrak daha çok artar...5 yıl önceki seçimden akillanmadilar seçimi tekrarlarrilar fark yediler.. 369 177 Yanıtla
  • Reis 13:
    eko eşittir egooo 100 112 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Tek sorun diplomayı YÖK iptal etmesi olmuş,o zaman diploma sahte haberi doğru çıkıyor 90 57 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    SAHTE DİPLOMAYI YANLIŞ YERDE ARIYORSUNUZ,, HİÇ DİPLOMASI OLMAYANA NE YAPTINIZKİ 122 7 Yanıtla
  • Ozgur BINGOL:
    Allah aşkına bir mhp li olarak bu aktardım ve yönetiminin yaptığı davranışları arayan varmi millet aç aç acccccccccc siz koltuğa oturup kalkmamak için elli tane oyun dönüyor yazıklar olsun göreve gelirken verdiğiniz sözler nerde nerde kaldi ama o ne güzel mahkemedirki hakimin kendisi şahittir mahkemeyi kübrada hesaplasacağiz Saygılarımla 99 21 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bunların hayatı sahte 75 18 Yanıtla
  • Yusuf Duman:
    Hani bizim bu zenginler imamı tutuyor ya eğer İmamoğlu zelaki gibidir Rusya Çin Türkiye savaşa sokacak sonra bombala patladığı zaman içsin kafanızda patlayacak ona buna ülkede bir faydası yok İstanbul sıçtım batırdılar 20 milyar dolar hasar bıraktılar israf israf dediniz zor paralar nerede o da yok her yer ispark yaptılar HDP için ortakları ispark da onlara gidiyor 59 26 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Bu iş doğru çıkarsa asrın skandalı olacak. Çünkü Recep Tayyip ERDOĞAN sahte üniversiteli diye ortalığa feryat figan yapılmıştı. Fakat İmamoğlu söz konusu olunca olsun ona yakışıyor denebilir. :-) 12 47 Yanıtla
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