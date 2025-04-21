İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.

21.04.2025 10:47
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

BİLGİLERİN YER ALDIĞI LİSTE HAZIRLANDI

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER

  • M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.)
  • S. Sedat Köşetaş
  • Hayri Kaan Başol
  • Fatih Şabaz
  • Alkan Cevat Negiş
  • Salih Buğra
  • Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK Üyesi)
  • Ekrem İmamoğlu
  • Pembegül Besen
  • Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.)
  • İ. Doğan Yıldırım
  • Sinan E. Erdil
  • Esra Cansu
  • Melikgâh Özcan
  • Yeşim Özşahin
  • Türker Yüksel
  • Yonca Erişik
  • Hüseyin Kaplan
  • Hakan Ulaşan
  • Cem Diler
  • İrem Kaptan
  • Batuhan Tungay
  • Mehmet Hanedar
  • Hakkı Mutoğlu
  • Orhan Kuray
  • Kenan Külünkçi
  • Ahmet Kaya
  • Cengiz Sılaoğlu

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

İmamoğlu \'sahte diploma\' soruşturmasında ifadesi verecek
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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tuna Han:
    ne kadar komik dünyaya rezil oluyoruz RTE nin diploması replika ilk bunu araştırın İmamoğlu rakip içerde Demirtaş içerde Özdağ içerde tek ortak noktaları Erdoğana muhtemel rakip olmaları 39 36 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ekrem imamoğlu yalnız değildir !!!! 28 45 Yanıtla
  • Szka788304:
    yaktın milletin başını da eko :) silivrinin en büyük suçlusu İstanbul halkı ödüyor bedelini ne acı birileri çalsın çırpsın faturası nı halk ödesin 35 38 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Belediyeleri sıkıysa zıplat patlat diyordun..hadi bakalım kim kimi zıplatıyor patlatıyor görelim.... 18 11 Yanıtla
  • ahmet3353:
    tuna iyi araştır REİS in üniversite deki hocası CHP eski millet vekili.sınıf arkadaşları var internete bak öğren.yalancılarla yalancı olma doğruyu öğren konuş 8 6 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    RTE nin sınıf arkadaşı yok :D 7 6 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    CHP grup başkan vekili Ali Mahir Başarır Bir Tv kanalında Erdoğan üst sınıfta abimizdi diye açıklama yapıyor Aynı adam diploması yok diyor :)..Kendi yalanlarına bir süre sonra kendileri inanıyor 6 3 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Yookk been bu soruyu muhatap almıyoruuum 1 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Akıl tutulması adam sanki gırtlaklarına sarılmıs diploma almıs yatay gecmis okumus bitormis vermisler.bu adam simdi jeyin ifadesini verecek kaldiki tek bu degil onlarca kisi var.ne bicim oldukya 0 0 Yanıtla
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