İmamoğlu\'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN"

Terör soruşturmasından serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'nun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Hep birlikte başaracağız Allah yolumuzu açık etsin. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşayacaktır

"KUMPAS İÇERİKLİ İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Bu terör örgütü kimliği ile hareket eden bu iddianameleri yazan, uyduran, kumpasla beni alt etmeye çalışan yargıyı perişan eden ve siyasetin aparatı haline getirme gayreti içinde olan kişi ve şürekası ile milletimiz ve devletimiz adına bayrağımız ilelebet dalgalansın diye sonsuz mücadele edeceğimi, dünden daha güçlü olduğumu ve 86 milyon insanın varlığını arkamda hissettiğimi ve 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin. Bu mahkemeye gelen bütün karalayıcı, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum."