İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu\'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "Türk yargısına, on binlerce namuslu yargıç ve savcıya sesleniyorum meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir" dediği öğrenildi.

23.03.2025 13:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN"

Terör soruşturmasından serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'nun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Hep birlikte başaracağız Allah yolumuzu açık etsin. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlı Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'in 2. Yüzyılında gençleri ile tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim. Bu hedefimi bu milletin 86 milyon insanımızın evlatları ile birlikte başaracağımızı milletimiz görecek ve yaşayacaktır

"KUMPAS İÇERİKLİ İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Bu terör örgütü kimliği ile hareket eden bu iddianameleri yazan, uyduran, kumpasla beni alt etmeye çalışan yargıyı perişan eden ve siyasetin aparatı haline getirme gayreti içinde olan kişi ve şürekası ile milletimiz ve devletimiz adına bayrağımız ilelebet dalgalansın diye sonsuz mücadele edeceğimi, dünden daha güçlü olduğumu ve 86 milyon insanın varlığını arkamda hissettiğimi ve 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin. Bu mahkemeye gelen bütün karalayıcı, kumpas içerikli iddiaları reddediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • barış özcan:
    Sütten çıkmış ak kaşık. 45 25 Yanıtla
  • Yakup754242:
    pes pes lâ halkın parasını hiç etmissin hala başaracağız diyon. hakkatten pes 36 17 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    duygusal yaklaşmaktan yorulmadınmı işe yaramıyor. 34 17 Yanıtla
  • 138209:
    adam ayakta uyduruyor ya hala bu adama sahip çıkan samancilar sizde onun yaptıklarına ortaksiniz ömür boyu iktidar yüzü goremeyeceksiniz 31 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şaka gibi bu tutuklu. poltlar, gokceklet disrda. ekonomiyi bu hale getirenler dışarda geziyor. emekli maaşı 14 binlira. ve bu hale sokanlari alkisliyorlar. 14 22 Yanıtla
  • Vadaa:
    baris ozcan ötede havla 8 14 Yanıtla
  • Szka788304:
    “Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste bizden. İstersen ayıralım dinle devlet işlerini. İstersen asalım bütün hoca ve müritleri. İstersen kapatalım bütün İmam Hatipleri” İslama çagdışı diyen özgür bez parçası diyen kkoglu şerefine takip diye içenler vs vs üzülüyorum abdestli namazlı oruçlu birini bunları inanmış gördüğümde tayip düşmanlığı yaptılarmı birde kahroluyorum o bunlara mücadele ederek imkansız dedikleri yasakları kaldırdı Arabistan'a git deniyordu senin için 12 6 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Anana girmiş kaşık huhaha :) 4 5 Yanıtla
  • 9632584444:
    ne yapmasını bekliyordunuzki evet ben bu suçları işledimmi diyecekti 8 1 Yanıtla
  • Trabzon:
    MESKEK AHLAKINI YİTİRMİŞLERE GEÇİT VERMİYORLAR İŞTE:):):):):):) 3 1 Yanıtla
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