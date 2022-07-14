İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı - Son Dakika
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İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı

14.07.2022 15:31

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışta tatilde olan ve olaydan sonra İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam ederek eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" yazılı pankart ile protesto edildi.

İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı. Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağan aşırı yağış sonrası İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam etmesi büyük tepkiye neden oldu.

İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne 'İstanbul'a hoş geldin' yazılı pankart asıldı

SARAÇHANE'YE GELEN İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

İBB başkanı tatilini bitirip bugün İstanbul'a döndü. Konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu sürprizle karşılaştı.

İmamoğlu'na soğuk duş! İBB binasının önüne 'İstanbul'a hoş geldin' yazılı pankart asıldı

"İSTANBUL'A HOŞ GELDİN" PANKARTI ASILDI

İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

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Son Dakika Politika İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne 'İstanbul'a hoş geldin' yazılı pankart asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı - Son Dakika
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