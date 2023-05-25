İmamoğlu'ndan CHP'lilere "PKK ile yan yanasınız" diyen Bakan Soylu'ya sert sözler: Bunlar şarlatan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gazi Mahallesi'nde seçim çalışması yürütürken CHP standındaki partililer ile arasında tansiyon yükseldi. Mahalleden seçim otobüsüyle geçen Bakan Soylu'yu kalabalık bir grup, "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile protesto etti. Soylu, kalabalığa, "Nasıl CHP bu, PKK ile iç içe girmişsiniz. Hayırlı günler" diye seslenince ortalık karıştı. Gruptakiler, Soylu'yu yuhalamaya başladı. Yaşananların ardından 7 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ'A SERT SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Soylu ile CHP'liler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu. İmamoğlu, Soylu'ya sert sözlerle yüklendi.

İmamoğlu, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Milletvekilliği çalışmasını yapan bir bakan, şu anda bir ilçemizde… Bugün kendisini protesto eden, 'Hak, hukuk, adalet' diyen, ona karşı olan kişilere, 'Siz PKK'yla yan yanasınız, omuz omuzasınız' diye bir bakan, mikrofondan kendisi anons ediyor. Ondan sonra da 'ohhh ohhh' yapıyor.

"BUNLAR KÖTÜ İNSAN"

Bunlar şarlatan. Bunlar vallahi şarlatan. Bunlar kötü insan. Allah, bunların ahlaksızlığından bu milleti korusun. Bunların davranış bozukluklarından bu milleti korusun. Gerçekten korusun. Bunlara evlatlarınızı, çocukların"ızı sakın muhatap etmeyin. Bunları dinlemesinler. Bunlar insanları kötü yola sokarlar. Bunlar insanlarımızı birbirine düşürürler.

"SANKİ BİR DÜŞMAN GELMİŞ"

Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? Şu evde oturan, o evdekiyle konuşmasın. O başka partiyse, o başka partiyse, birbirine selam vermesin. Bu apartman, o apartmana bakmasın. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Pazara giriyoruz. Selam veriyoruz herkese. Bir kısım insanların başı öne eğik. Sanki bir düşman gelmiş. Niye böyle biliyor musunuz? O işte onları dinleye dinleye, kalplerini buz kaplıyor."