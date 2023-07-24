İmamoğlu ve Kerimoğlu arasında gerginlik yaşandı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu ile gerilim yaşadığı anları anlattı. İmamoğlu'nun toplantıda "En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?" dediğini aktaran Kerimoğlu, sokağa çıkamamasını ise İstanbul Caddesi'nde İBB'nin 4 yıldır süren çalışmalarına bağladı. Kerimoğlu, "Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

TOPLANTIDA GERGİN ANLAR

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapıldı. Toplantıdan sızan kulis bilgilerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu önünde gerilim yaşadığı ifade edildi İddialara göre Kerimoğlu, CHP'den bazı isimlerle gizli Zoom toplantısı düzenlediği için İmamoğlu'na "Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır" dediği, İmamoğlu'nun ise "Ahlaksız, sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun" yanıtını verdiği öğrenildi.

"İMAMOĞLU 'EN SON BEN KONUŞACAKTIM' DEDİ"

Kerimoğlu, TV100'de katıldığı canlı yayında İmamoğlu ile toplantıda yaşadığı tartışma soruldu. Kerimoğlu şunları söyledi: "İmamoğlu bana herhangi bir laf atmadı, sataşma olmadı. Yerime geçtim oturdum. Sonra Ahmet Akın, Yılmaz Büyükerşen'i kürsüye davet ediyordu. İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi.

"İMAMOĞLU YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. İncirli Caddesi'nde hiçbir trafik sorunu yaşanmazdı, geçmişte 2 gidiş 2 geliş caddesi vardı. Trafik sorunu yaşanmazdı. Şimdi gidiş caddesi oldu, orada yaşanan trafik sorunundan dolayı esnaf ve vatandaş muzdarip. Sivrisinek ilaçlama büyükşehirin yetki ve sorumluluğudur. Mart, Nisan ayında larva ile mücadele yapılmadığı için yurttaşlarımız sivrisineklerden muzdarip." diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN KARE

CHP toplantısı sonrası gelişmeler dikkatle takip edilirken Kerimoğlu'nun adaylık çıkışının ardından dikkat çeken bir kare sosyal medyada servis edildi. Kerimoğlu'nun fotoğrafta 2 genç kadınla yemek yediği görülüyor.