İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu

İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu
07.07.2025 15:56
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DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Genel Merkez'de Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Genel Merkez'de Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Heyet dün İmralı'da bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapmıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmeye ilişkin de görüş alışverişinde bulunan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yola çıktı. Öncesinde ise basın mensuplarının sorularını İmralı heyetinden Pervin Buldan ile Mithat Sancar cevapladı.

"Hiçbir insanımızın hayatını kaybetmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor"

İkinci görüşmenin tarihi bir görüşme olduğunu vurgulayan Buldan, "Süreç yeni bir aşamaya giriyor. Görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla kendi heyetiyle biz de heyet olarak bunları bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Dolayısıyla hayırlı ve verimli bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Bugün sayının 12 ikiye ulaştığını duyduk. İşte barışın kıymeti burada belli oluyor. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor. Ben bir kez daha ailelerine baş sağlığı diliyorum, rahmet diliyorum" dedi.

"Acıların yaşanmaması için bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var"

Eş Genel Başkanları ile istişare ettiklerini belirten Sancar, "Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri sonrasının gereklilikleri konusunu bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve heyetiyle istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi aktaracağız. Kendilerini dinleyeceğiz. Dün zaten açıklamamızda da belirttik. Gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi, Sayın Öcalan'ı da bizleri de derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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