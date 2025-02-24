İmralı Heyeti Yakında Hareket Edecek

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruları birkaç gün içerisinde bugün, yarın yapmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit İmralı Heyeti'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Koçyiğit, "Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruları birkaç gün içerisinde bugün, yarın yapmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İmralı'da yapılacak ziyarette özellikle Güney Kürdistan'da yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan ile beraber yapılacak tarih çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda yüz yıllık, yüz yılı aşkın olan Kürt sorunu kırk yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorunun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak bu tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz. Bu anlamıyla bütün kamuoyunun bu tarihi çağrıya kilitlendiği, yeniden Kürt ve Türk İttifakı'nın kurulacağı, bu zemini baltalayan, zehirleyen ve bunu geriye çeken, bunun önüne set kuran bütün pratiklerin en başta siyaset ve onun dışında da toplum tarafından da mahkum edilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bir kez daha Meclis'e bu tarihi çağrı yapıldıktan sonra sorumluluk almaya, elini taşın altına koymaya, bu çağrının gereklerini yerine getirecek yasal düzenlemeler için bir an önce de işe koyulmaya çağrısını da yapmak istiyorum. Numan Kurtulmuş'un da yaptığı bir açıklama vardı. Öcalan'ın yapacağı açıklama için tarihi değerli olacak demişti. Ama bu sadece tarihi değerli diyerek geçeceğimiz, pas geçeceğimiz, söz kurup hiçbir şey yapmayacağımız bir mesele değildir. Numan Kurtulmuş'a da Meclis Başkanı olarak tarihe bir sorumluluk düşüyor. Bugün Kürt sorunu demokratik çözümü için Meclis Başkanı olarak bütün siyasi partilerle ne yapılması gerektiğini konuşmaya, bunun müzakeresini yürütmeye ve Meclis'i tam da bu zeminde Kürt sorununun tartışıldığı, çözümünün tartışıldığı, çözüm önermelerinin konuşulduğu ve bunun gereklerinin yapıldığı bir zemini açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Bu alanda Meclis Başkanı'nın sorumluluğu da tarihidir. Bu sorumluluğu oynamaya, görevini yapmaya davet ediyoruz." - ANKARA