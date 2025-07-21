İnan: İzmir'deki Yolsuzluklar CHP'nin Rant Yönetimi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " İzmir'de patlak veren kooperatif yolsuzlukları, CHP'li yerel yönetimlerin rant ve talan yönetimi olduğunu ispatladı. Hemşehrilerimizin çıkarına olması gereken kooperatifler, partizanlık ve kişisel ceplerin doldurulması için birer rant kapısına dönüştü." ifadelerini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Tunç Soyer'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP'de İzmir'den bilinen kronik sorunların, Türkiye geneline yayılan bir salgına dönüştüğü değerlendirmesinde bulunan İnan, şunları kaydetti:

"U dönüşleri ustası Özel'in laf kalabalığıyla dolu konuşmaları, çareyi yine İzmir'de aramasının boşuna olduğunu kanıtlıyor. İzmir'de patlak veren kooperatif yolsuzlukları, CHP'li yerel yönetimlerin rant ve talan yönetimi olduğunu ispatladı. Hemşehrilerimizin çıkarına olması gereken kooperatifler, partizanlık ve kişisel ceplerin doldurulması için birer rant kapısına dönüştü. Bu yolsuzluklar, CHP'nin İzmir'e sadece bir yük olmakla kalmayıp, 'halkçılık' ilkesinin 'rüşvetçilikle' nasıl takas edildiğinin de kanıtı. Kendi parti içi kaprislerinize İzmir'i kurban etmeyiz. İzmir'in hakkını, CHP'nin bu beceriksizliğine karşı sonuna kadar savunuruz. AK Parti'yi günah keçisi ilan edip, kooperatif yolsuzlukları gibi göz göre göre yaşanan sorunları örtbas etmeye çalışmak boş bir siyasi manevra. Bu numara yemez."

AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir halkının şeffaf, hesap verebilir ve dürüst bir yönetim istediğini belirterek, "Bu beklentileri karşılayamayan, siyasi cambazlık yapanların İzmir'de yeri yok. Hadi başka kapıya. İzmir, bu türden siyasi komedilere pabuç bırakmayacak." açıklamasında bulundu.