İnce'den 6'lı muhalefete: "Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?" - Son Dakika
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İnce'den 6'lı muhalefete: "Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?"

12.05.2022 17:24
İnce'den 6'lı muhalefete: "Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?"

Osmaniye'de partisinin İl Başkanlığı açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerden oluşan masayı işaret ederek, "Altılı masanın mutabakat metninde de bir cümleye takılıyım. Tarihi gerçekler diye. Ne demek tarihi gerçekler.

Osmaniye'de partisinin İl Başkanlığı açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerden oluşan masayı işaret ederek, "Altılı masanın mutabakat metninde de bir cümleye takılıyım. Tarihi gerçekler diye. Ne demek tarihi gerçekler. Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı? Ne demek istiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Muharrem İnce, Osmaniye'de partisinin İl Başkanlığı açılışına katıldı. Parti hizmet binasının açılışının ardından partililer ve vatandaşlar ile beraber esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretlerinden sonra Osmaniye Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden İnce, Başkan İsrafil Avcı ve yönetimi tarafından karşılandı. Başkan Avcı'dan cemiyetle ilgili bilgiler aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı masanın mutabakat metninde yer alan 'Tarihi gerçekler' cümlesine tepki gösterdi. "Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı?" diyen İnce, "O altılı masanın mutabakat metninde de bir cümleye takılıyım. Tarihi gerçekler diye. Ne demek tarihi gerçekler. Yani biz Ermeni soykırımı yaptık mı? Ne demek istiyorsunuz. Biz yaptık mı? Ben Türk'üm, ırkçı değilim. Onun için bilimle savunurum her şeyi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tarıma da değinen İnce, "Tarımı öncelikli bir sektör olarak görmek lazım. Tarımı kapasitesi düşük insanların göreceği bir iş zannettiler. Tam tersine tarım artık akıllı insanların işi oldu. Modern tarım, artık bilgisayar demek teknoloji demek. Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 1'i tarımı desteklemeye ayrılır diye 2006'da kanun çıkardılar. Yüzde yarımı dahi verilmedi. Sonunda Ukrayna'dan Rusya'dan gemi yolu gözler olduk. Bereketli toprakların fakir çocukları olduk. Biz bunu hak etmiyoruz. Yılda 23 milyon ton buğday tüketiyoruz, 17 milyon ton üretiyoruz. Türk çiftçisinden geçen sene 2,25 kuruşa aldılar, Ukraynalı'dan 6 liraya aldık. Türk'ten 6 liraya alsaydın da insanlar daha çok ekseydi. Tarım milli bir meseledir. Siyasetin ötesi bir meseledir. Enflasyonla mücadelenin bir numaralı birinci yoludur. Ucuz et yemek istiyorsak ucuz yem olacak ucuz yem yoksa ucuz et olmaz. Ucuz ekmek yemek istiyorsak ucuz tohum ucuz gübre olacak. Bunlar olmazsa olmaz" dedi. - OSMANİYE

İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
İnce'den 6'lı muhalefete: Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?
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Muharrem İnce, Osmaniye, Ne demek, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İnce'den 6'lı muhalefete: 'Biz Ermeni soykırımı yaptık mı?' - Son Dakika


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