İnce'den Genç Hukukçulara Tavsiyeler - Son Dakika
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Politika

İnce'den Genç Hukukçulara Tavsiyeler

İnce\'den Genç Hukukçulara Tavsiyeler

Muharrem İnce, Yalova'da hukuk öğrencilerine şiddetten uzak durmalarını ve mizahı tercih etmelerini önerdi.

04.12.2024 19:46
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

İnce, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı"nda, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ülkenin gençlere ihtiyacının olduğunu belirten İnce, "11 yaşındaydım. Teyzem 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sordu. 'Başbakan olacağım' dedim. Hayalleriniz hep büyük olsun. Korkmayacaksınız, ülkeyi terk etmeyeceksiniz." diye konuştu.

Gençlere şiddetten uzak durmalarını tavsiye eden İnce, bunun yerine mizahı tercih edebileceklerini söyledi.

İnce, "Mizah kullanmak bir zeka işidir. Şiddet ise bir ilkelliktir. İlkel değil, modern, çağdaş olmaya çalışın. Mizah yapabilmek için belli bir zekanın üzerinde olmak lazım. Siz de bu üniversiteyi kazandığınıza göre zaten o zekanın üzerindesiniz demektir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce'ye, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı davanın duruşmasını takip ettiği hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden dolayı yargılandığını ifade eden İnce, "Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söyleyebilir. Bunu Kılıçdaroğlu'na bir destek olarak algılamayın. Bu bir demokrasiye, özgürlüğe, siyasetçinin konuşmasına destektir." dedi.

Bir öğrencinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile aynı ittifakta yer alıp almama yönündeki düşüncelerini sorması üzerine İnce, "Ümit Özdağ ile ben siyaset yapmam. Türkiye'nin mülteci problemi var ama Türkiye'nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım, yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onunla siyaset yapamam." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İnce'den Genç Hukukçulara Tavsiyeler - Son Dakika

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