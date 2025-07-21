İnce, Doğru’dan Şikayetini Geri Aldı

CHP'ye geçen Muharrem İnce, kendisine yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yayma suçundan görülen davada yargılanan CHP'li delege ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekont ve sosyal medya paylaşımlarını yaydıkları öne sürülen 12 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Arkan G., Ethem G., Gülsün A., Kadir A., Mehmet G., Mehmet Ali C., Murat T., Mustafa Cengiz Ç., Salim Faruk K., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K. hakkında 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. CHP'li delege ve İBB Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru'nun dosyası ise ayrıldı.

AVUKATI DİLEKÇE VERDİ

İnce'nin avukatı, 7 Temmuz'da Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Ozan Özgür Doğru hakkında yapılan şikayetten, müvekkilimizin talimatı doğrultusunda vazgeçiyoruz" ifadelerine yer verdi. Salim Faruk K.'nin avukatı Erkan Çiftçi ise soruşturmanın en başından beri hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü iddia ederek, "Müşteki Muharrem İnce tekrar CHP üyesi olmasıyla beraber sanıklardan Ozan Özgür Doğru yönünden şikayetinden vazgeçmiştir. Ozan Özgür Doğru, CHP kurultay delegesi ve İBB Meclis Üyesidir. Benim müvekkilim de CHP'lidir ancak bir mevki sahibi değildir. CHP için 'babaocağı' diyen Muharrem İnce'nin şikayetinden vazgeçmesi için kriteri babaocağında önemli bir görevde olmak mıdır?" dedi.