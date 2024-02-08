İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Esnaf ve Sanatkara Olan Borcu Sıfırladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, seçim öncesi adeta şov yaptı. Belediye'nin esnaf ve sanatkara olan borcunu sıfırlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ilçedeki oda başkanları teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında basın açıklaması yapan Başkan Kaya, "Benim meselem siyaset değil İncirliova. İncirliova'yı önümüzdeki dönem şahlandıracağım" dedi.
İncirliova Esnaf Odası Başkanı Ercan Uçak, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ersin Daracan, Şoförler Odası başkanı Eyüp Salık, Ziraat Odası Başkanı Oğuzhan Ülgüdür ve Kahveciler Odası Başkanı Fikret Duran'dan oluşan heyet, belediyenin esnaf ve sanatkara olan borcunu sıfırlayan Başkan Kaya'yı teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan İncirliova Belediye Başkanı Ayteşkin Kaya' "İncirliova'nın emin ellerde olduğunu gösterdik, söz verdik borcu bitirdik" diyerek başta muhasebe personeli olmak üzere belediyedeki çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. İncirliova Belediyesi'nin kamu kurumlarına 31 milyon 124 bin 364 TL 52 kuruş borcu kaldığı belirtildi.
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana borçsuz ve gelir gider dengesi ile yönetilebilir bir belediye bütçesi oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kaya, uyguladığı tasarruf tedbirleri ile hedeflerine ulaştıklarına kaydetti. İlk olarak geçtiğimiz aylarda 3 milyon liranın üzerinde işçi tazminatlarının ödenmesini sağlayarak belediyenin işçi borçlarını sıfırlayan Başkan Kaya, şimdi de ilçedeki esnaflara olan borcu bitirdiklerini söyledi.
"Devraldığımızdan daha az bir borçla seçime gidiyoruz"
Daha önce işçi ve memurun borçlarını sıfırlayan İncirliova Belediyesi'nin bugün itibariyle ilçedeki esnaf ve sanatkara da hiç borcu kalmadığını açıklayan Belediye başkanı Aytekin Kaya, "Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız mali politikaların şimdi meyvesini topluyoruz. Özenle yürüttüğümüz tasarruf politikamız ile vatandaşlarımızın emaneti olan belediye bütçesinin her kuruşunu doğru ve dürüstçe kullanarak bu günlere geldik. Aynı dönemde ilçe esnafımızın sürekli yanında olduk. Belediyemizin şu an itibariyle geçmişten gelen 31 milyon lira tutarında kamu borcu, yani devlete vergi borcu kaldı. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu kamu borcunun 14 milyon liralık kısmını sildirmek için kamu kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Devraldığımızdan çok daha az bir borç ile seçime gidiyoruz. Bütçe yönetimi konusunda kararlı tutumumuz ile birlikte esnafımızın yanında olmaya da devam edeceğiz. İncirliova'nın emin ellerde olduğunu gösterdik, söz verdik borcu bitirdik. İncirliovamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
"İncirliova'yı Aydın'ın en gözde ilçesi yapacağız"
Başkan Kaya ikinci dönem için İncirliova'da yapmayı planladığı hizmetlerden de bahsederek, "İnşallah ikinci dönemimizde daha da çok çalışacağız. Allah'ın izniyle, devletimizin desteğiyle İncirliovamıza çok güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. İlk dönemimizde ilçe tarihinin en büyük yol yatırımına imza atarak 140 bin metrekare yol yapmıştık, kalan yolları yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Meydanımızı yenileyecek, katlı otopark projemizi gerçekleştireceğiz. Kurtuluş, Hürriyet, Atatürk ve Gerenkova başta olmak üzere kalan mahallelere doğalgazı getireceğiz. Karayolları ile birlikte ana yolu yenileyecek, büyük kavşağa bir battı çıktı yapacağız. İkizdere çayının yanına 600 dönüm yeşil alan üzerine, içerisinde oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları olan sadece Aydın'ın değil bölgenin en büyük sosyal donatı ve rekreasyon alanını yapacağız. Emeğin Başkenti, Çalışkan İnsanların Diyarı Acarlar Mahallemize Ege Bölgesi'nin en büyük hal tesisini yaparak buradaki üreticiyi kalkındıracağız. 16 ilçede olup da İncirliovamızda olmayan üniversiteyi İncirliovamıza getireceğiz. Yeni dönemde devletimizin de desteği ile İncirliova'yı kamu yatırımlarından en çok desteği ve payı alan Aydın'ın en gözde ilçesi yapacağız." dedi.
AK Parti'ye geçtikten sonra ilk olarak 9.5 milyon bugün de 2.4 milyon TL'lik merkezden destek aldıklarını kaydeden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, eski bir CHP'li olarak MHP ile nasıl uyum sağlayacağı konusundaki soruya "Benim meselem siyaset değil İncirliova'ya hizmet. Cumhur İttifakı ile uyum içinde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye cevap verdi. - AYDIN
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