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İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması: "İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması: "İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde"

03.10.2021 19:17
İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve petrol krizi hakkında yaptığı açıklamada, "İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve petrol krizi hakkında yaptığı açıklamada, "İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde" dedi.

Muhafazakar Parti konferansı için Manchester'a gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konferansın ilk gününde ülkedeki tedarik zincirine yönelik açıklamalarda bulundu. Johnson, ülkenin petrol kıtlığı ve tedarik zinciri sorunlarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle ülkenin Brexit ve Covid-19 pandemisinden sonra bir uyum sürecinde olduğunu söyledi. Johnson yaptığı açıklamada, ülkedeki tedarik zincirini etkileyen tır ve kamyon şoförlerindeki eksikliğin yalnızca İngiltere'nin bir sorunu olmadığını söyleyerek, ABD, Çin ve Avrupa'daki bazı ülkelerde de benzer sorunların görüldüğünü ifade etti. Benzin kıtlığının yüksek talepten kaynaklandığını söyleyen Johnson, "İnsanların hayal kırıklıklarını ve petrol bulamamanın ne kadar sinir bozucu olduğunu anlıyorum. Ancak gerekli olduğu durumlarda ek sürücülerimizin olduğundan emin olmaya çalışıyoruz" dedi.

Johnson: "Koşullar iyileştirilmeli"

"Onlarca yıldır yaptığımız şey, karayolu taşımacılığı endüstrisi gibi sektörlere yatırım yapmamak, büyük ölçüde Avrupa'dan gelen ve bu şartlar altında çalışan bu çok çalışkan insanlara koşulları ve maaşları iyileştirmemekti" diyen Johnson, artık sektördeki temel ekipmanlara yatırım yapılması ve çalışanlara daha iyi ödeme yapılmasını sağlamak gerektiğini söyledi. Johnson insanların 2016 ve 2019'da Brexit ile değişim için oy kullandığına değinerek, "Düşük ücretlere, düşük beceriye ve kronik düşük üretkenliğe dayanan bozuk bir Birleşik Krallık ekonomisi modelinin sonu için oy verdiler ve bundan uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Johnson, iş boşluklarını doldurmak için yurtdışından insanların ülkeye çalışmak için getirilmesiyle kontrolsüz göç yaşanacağını ve bu şekilde "başarısız eski modele" geri dönülmüş olacağını söyleyerek, daha iyi ücretli ve daha vasıflı işlerin uzun vadeli bir çözüm sunacağını söyledi.

Johnson: "Vergileri yeniden arttırmak istemiyorum"

Yaptığı açıklamada vergilerin yeniden arttırılmasını istemediğini söyleyen Johnson, "Gereksiz vergi artışlarına benden daha sert karşı çıkacak biri daha olmadığını söyleyebilirim ancak bu ülkenin daha önce görmediği bir ölçekte bir salgınla uğraşmak zorunda kaldık. Vergileri artırmak elbette istemiyoruz ama kamu maliyesine de sorumsuz davranmayız" diye konuştu.

Hükümet geçtiğimiz ay, sağlık ve sosyal bakım için Ulusal Sigorta vergisini yüzde 1.25 arttırdığını duyurmuştu.

Johnson: "Bu yıl Noel daha iyi olacak"

Tedarik sorunlarının Noel'i etkileyip etkilemeyeceğine yönelik kesin bir açıklamada bulunmayan Johnson, bu yılki bayram sezonunun geçen yıla göre "önemli ölçüde daha iyi" olacağına inandığını söyledi. İngiltere'nin lojistik ve tedarik zincirlerinde dünyaya öncülük ettiğini söyleyen Johnson, "Yardımcı olabileceğimiz sorunlar olduğunda, elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

Hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor

Bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan Muhafazakar Parti konferansı için Manchester'a gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manchester'da Brexit karşıtları tarafından protesto edildi. Dünden bu yana şehrin çeşitli yerlerinde toplanan kalabalık guruplar, Johnson yönetimini ve Bexit'i eleştirdi. Göstericiler, Johnson'ı ve Muhafazakar partiyi suçlayan pankartlar ve AB bayrakları ile hükümeti protesto etti.

Öte yandan, polis ekipleri, 4 gün boyunca düzenlenmesi planlanan protestolara karşı güvenlik önlemleri aldı. - MANCHESTER

İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması: İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması: 'İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'dan tedarik sorunu açıklaması: "İngiltere, Brexit sonrası uyum sürecinde" - Son Dakika
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