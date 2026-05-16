İngiltere'de istifa eden eski bakandan Başbakan Starmer ile rekabet çağrısı

16.05.2026 21:16  Güncelleme: 21:41
İngiltere'de yerel seçim yenilgisi sonrası istifa eden eski Sağlık Bakanı Wes Streeting, Başbakan Keir Starmer'ın yerine geçmek için liderlik yarışına gireceğini açıkladı. Streeting, AB'ye yeniden katılmayı hedeflemesi gerektiğini savundu.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer hükümetinin yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa eden eski Sağlık Bakanı Wes Streeting, düzenlenecek herhangi bir liderlik yarışında Starmer'ın yerine geçmek için mücadele edeceğini bildirdi.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın liderliğini üstlendiği İşçi Partisi'nin yerel seçimde yaşadığı hezimetin ülke siyasetinde neden olduğu kriz derinleşiyor. Geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere Sağlık Bakanı görevinden istifa eden Wes Streeting, Starmer hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Starmer'a yönelik istifa çağrılarının yoğunlaştığı bu dönemde düzenlenen bir konferansta konuşan Streeting, düzenlenecek herhangi bir liderlik yarışında Starmer'ın yerine geçmek için mücadele edeceğini bildirdi. Streeting, "Sahada en iyi adayların yer aldığı gerçek bir rekabete ihtiyacımız var ve ben de bu yarışta yer alacağım" dedi.

Katılımcılara hitap eden Streeting, 2016 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik düzenlenen referanduma değinerek, bu durumu ve sonuçlarını "feci bir hata" olarak nitelendirdi. Söz konusu kararın İngiltere'yi Sanayi Devrimi'nden bu yana tarihindeki en zayıf konuma getirdiğini savunan eski bakan, ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Streeting, "AB ile yeni bir özel ilişkiye ihtiyacımız var çünkü İngiltere'nin geleceği Avrupa'dadır ve bir gün yeniden AB'de olmakta yatmaktadır" dedi.

İşçi Partisi kurallarına göre, yeni bir liderlik seçimi başlatabilmek için her adayın partinin milletvekillerinin en az yüzde 20'sinin desteğini alması gerektiği biliniyor.

Öte yandan Başbakan Starmer, Streeting'in istifasının ardından eski Hazine Baş Sekreteri James Murray'i yeni Sağlık Bakanı olarak atadı.

Starmer, görevde kalacağını söylemişti

Keir Starmer, artan baskıların gölgesinde 12 Mayıs'ta kabine üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda görevde kalma niyetini bir kez daha ortaya koyan Starmer, "Ülke bizden yönetmeye devam etmemizi bekliyor. Benim yaptığım ve kabine olarak yapmamız gereken de budur" demişti.

İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybetmişti

İşçi Partisi, geçtiğimiz hafta yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde özellikle Reform UK ve Yeşiller karşısında büyük kayıplar yaşamıştı. Seçimlerde İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybederken, güçlü bir çıkış yakalayan Reform UK, bin 300'den fazla sandalye kazanmış ve 13 belediyede kontrole sahip olmuştu. İngiltere basını, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Starmer'ın başbakanlık görevini sürdürmesinin giderek daha zor hale geldiğini ve İşçi Partisi'nden 70'i aşkın milletvekili ve kabinedeki çok sayıda bakanın Starmer'a istifa etme ya da görevden ayrılmasına ilişkin takvim belirleme çağrısı yaptığını yazmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

