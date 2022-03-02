İngiltere'den Belarus'a yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'den Belarus'a yaptırım

02.03.2022 01:10
İngiltere'den Belarus'a yaptırım

İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Belarus'a uygulanacak yaptırımların Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi kapsamında derhal yürürlüğe gireceği belirtildi. Yaptırım uygulanacak diğer isimlerin arasında ise, Belarus Silahlı Kuvvetleri Lojistik Şefi Tümgeneral Andrei Burdyko, Tümgeneral Sergei Simonenko, Silahlanma Şefi Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Zhuk'un yer aldığı belirtildi. Yaptırımlara göre, bahsi geçen kişilerin İngiltere'ye seyahat etmeleri engellenecek ve İngiltere merkezli varlıkları dondurulacak. Rusya'nın askeri işgalini destekleme rolü nedeniyle Belarus'a uygulanan ilk yaptırım dilimini duyuran İngiltere hükümeti ayrıca, Belarus'un devlet kuruluşları olan JSC 558 Uçak Tamir Tesisi ve askeri bir kuruluş olan JSC Integral'e de yaptırım uygulanacağının altını çizdi. Tedbiri açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve ona en yakın olanlara ekonomik zorluklar yaşatacağız. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü restore edilene kadar dinlenmeyeceğiz. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko rejimi, Rusya'nın yasadışı işgaline aktif olarak yardım ve yataklık ediyor ve bu yüzden Putin'e verdiği desteğin ekonomik sonuçlarını hissedecekler. Saklanacak hiçbir yerleri olmayacak" ifadelerini kaydetti. - MANCHESTER

YORUMLAR
500
İngiltere'den Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na yaptırım İngiltere'den Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na yaptırım Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı Polonya, Belarus ve Rusya ürünlerini boykot kararı aldı

Belarus, England, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere'den Belarus'a yaptırım - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanıyor! Savaşın 7. gününde Harkov bombardımana tutuluyor
01:01 Messi, eleştirilere artık dayanamıyor! Verilen düşük puanlar takım arkadaşlarının arasında konuşulmaya başlandı
00:50 Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? sorusunu Bakan Çavuşoğlu yanıtladı: İlkesel tutum sergiliyoruz
00:31 Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü
00:28 Kısa sürede Halil Dervişoğlu'nu yakaladı! Gomis performansıyla Galatasaray yönetiminin gözüne girdi
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 01:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'den Belarus'a yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement