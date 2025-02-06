İngiltere'den Rusya'ya Misilleme - Son Dakika
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Politika

İngiltere'den Rusya'ya Misilleme

İngiltere, Rusya'nın bir diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak bir Rus diplomatı işleri iptal etti.

06.02.2025 17:25
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İngiltere hükümeti, Rusya'nın casusluk iddiaları nedeniyle İngiliz diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak bir Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Rus bir diplomatın akreditasyonunu iptal etmek için Rus Büyükelçisini çağırdık. Bu karar, Rusya'nın Kasım ayında Moskova'daki bir İngiliz diplomatın akreditasyonunu sebepsiz ve temelsiz bir şekilde iptal etme kararına yanıttır. İngiltere, çalışanlarımızın bu şekilde sindirilmesine izin vermeyecek ve bu nedenle karşılıklı olarak harekete geçiyoruz. Rusya'nın bundan sonraki her türlü eylemi, gerginliğin tırmanması olarak değerlendirilecek ve buna göre karşılık verilecektir" ifadeleri kullanıldı. Akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatın ismi ise açıklanmadı.

Rusya, geçtiğimiz Kasım ayında bir İngiliz diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı etmiş, İngiltere ise casusluk iddiasını reddetmişti.

İngiltere-Rusya arasındaki ilişkiler Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Soğuk Savaş sonrası en düşük seviyeye geriledi. İngiltere Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılırken, Ukrayna'ya silah gönderdi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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