İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistinlilere saldırısı soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır - Son Dakika
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Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistinlilere saldırısı soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail\'in Filistinlilere saldırısı soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıyı korkunç olarak nitelendirerek, olayın acilen soruşturulması ve hesap sorulması gerektiğini belirtti. Cameron, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlaması ve sivilleri korumak için güçlü bir çatışma önleme mekanizmasının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

01.03.2024 22:51  Güncelleme: 22:52
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıyla ilgili, " Gazze'de dün yardım konvoyunu bekleyen insanların ölümü korkunçtu. Acilen soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır" dedi.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak 112 Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırıya ilişkin Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Gazze'de dün bir yardım konvoyunu bekleyen insanların ölümü korkunçtu. Acilen soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır" dedi.

Böyle bir olayın tekrarlanmaması gerektiğini belirten Cameron, "İsrail, Gazze halkına çok daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Ele alınması gereken çok sayıda çıkmaz tespit ettik. Buna göre, İsrail acilen Gazze'ye daha fazla geçiş kapısı açmalı, bürokratik engelleri ortadan kaldırmalı, Gazze'de yardım operasyonlarını mümkün kılmalı ve sivilleri, STK'ları, sağlık görevlilerini ve yardım sağlayan diğer kişileri korumak için sağlam bir çatışma önleme mekanizmasının yürürlükte olmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Cameron, bölgede derhal insani ara verilmesinin gerektiğini vurgulayarak, bunun insan yardımların ulaştırılmasının ve esirlerin serbest bırakılmasının tek yolu olduğunu söyledi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistinlilere saldırısı soruşturulmalı ve hesap sorulmalıdır - Son Dakika

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