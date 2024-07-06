İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Gazze açıklaması - Son Dakika
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Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Gazze açıklaması

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmaların durması ve esirlerin serbest bırakılması için ateşkes çağrısı yaptı. Lammy, İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir tutum sergilemek istediklerini belirtti ve ateşkesi sağlamak için diplomatik çabaları kullanacağını söyledi.

06.07.2024 23:23
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İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy Almanya'da yaptığı açıklamada, "Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı" dedi.

İngiltere'de yeni hükümet kurulurken, Gazze Şeridi'nde nasıl bir tutum sergileyecekleri de merak konusu oldu. Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Almanya'da yaptığı açıklamada, "İsrail ve Gazze konusunda dengeli bir konuma dönmek istiyorum. Ateşkes görmek istediğimiz konusunda çok netiz. Esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Çatışmalar durmalı, yardımlar ulaşmalı ve ben de ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik çabaları kullanacağım " dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Gazze açıklaması - Son Dakika

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