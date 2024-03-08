İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye yardım götürmek aylar sürebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.