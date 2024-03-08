İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye yardım götürmek aylar sürebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için planlanan deniz koridorunun bütünüyle başlamasının aylar süreceğini söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın birçok ülkesi bölgeye insani yardım ulaştırmak için yeni yollar arıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron açıklama yaptı. Cameron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için planlanan deniz koridorunun bütünüyle başlamasının aylar süreceğini söyledi. ABD öncülüğündeki planı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Cameron, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail limanı Aşdod'a derhal yardım girmesine izin verilmesi çağrısında bulunarak, "Gemiler bugün Kıbrıs'tan Aşdod'a yardım götürebilir" dedi. Güney Kıbrıs'a götürülecek yardımın ön incelemesinde İngiltere'nin rol oynayacağını kaydeden Cameron, "Gerekirse yardımın sağlanması ve ulaştırılmasında da rol oynayabiliriz" şeklinde konuştu. - LONDRA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.
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