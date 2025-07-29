İngiltere, Filistin'i Tanıyacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer hükümetinin Filistin'i tanıyacağını belirterek, "Majestelerinin hükümeti, BM Genel Kurulu eylül ayında New York'ta toplandığında Filistin'i tanımayı planlıyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konusundaki Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

Gazze'de ağırlaşan insani krize değinen Lammy, "Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı. Çocuklar açlıktan ölüyor ve İsrail'in yardımları damla damla ulaştırması, tüm dünyada dehşetle izleniyor" dedi.

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un kendi ismini taşıyan bir deklarasyon imzalayarak Yahudi halkı için bir yurt kurmanın temellerini atmaya yardımcı olduğunu fakat Balfour Deklarasyonu'nda Filistin halkının haklarına zarar verecek hiçbir şey yapılmaması gerektiği yönünde ciddi bir taahhüt de yer aldığını vurgulayan Lammy, "Bu taahhüt yerine getirilmemiştir. Bu tarihsel bir adaletsizliktir ve halen devam etmektedir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin hem ahlaki hem de stratejik olarak yanlış olduğunu vurgulayan Lammy, "Bu, İsrail halkının çıkarlarına zarar vermekte ve adil ve kalıcı barışa giden tek yolu kapatmaktadır. Bu nedenle iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumaya kararlıyız. İşte bu nedenle, tarihin omuzumuzda olduğu bu anda, majestelerinin hükümeti, BM Genel Kurulu eylül ayında New York'ta toplandığında Filistin'i tanımayı planlıyor. Bunu, İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç duruma son vermez, askeri operasyonunu durdurmaz ve iki devletli çözüme dayalı uzun vadeli, sürdürülebilir bir barışa bağlılık göstermezse yapacağız. Taleplerimiz nettir ve sarsılmaz. BM Genel Kurulu toplanmadan önce, tarafların bu adımların ne kadarını yerine getirdiğini değerlendireceğiz. Hiçbir taraf, eylemleriyle ya da eylemsizlikleriyle bu tanıma kararını veto edemeyecektir" dedi.

İngiltere'nin ayrıca sahadaki durumu değiştirme yönünde adımlar attığını ifade eden Lammy, "Acil adımlar da atıyoruz. Ürdün'deki ortaklarımızla birlikte insani yardımları havadan ulaştırıyor, yaralı çocukları İngiltere'deki hastanelere getiriyor ve BM'nin yardım faaliyetlerine yeniden başlaması için bastırıyoruz" dedi.

İngiltere'nin ayrıca uzun vadeli siyasi müzakerelere zemin hazırlayacak bir plan üzerinde çalıştığını açıklayan Lammy, "Bölgenin geleceği için iki devletli çözümden daha iyi bir vizyon olamaz" dedi. - NEW YORK