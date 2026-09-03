İngiltere, Leipzig saldırı girişimi için Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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İngiltere, Leipzig saldırı girişimi için Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

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İngiltere, Almanya'nın Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini kınamak üzere Rusya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Açıklamada, Rusya'nın pervasız saldırısı sonrası Almanya ile tam dayanışma içinde olunduğu ve NATO müttefiklerini savunma kararlılığının sarsılmaz olduğu vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Leipzig Havalimanına yönelik saldırı girişimini kınamak üzere Rusya Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İngiltere, Almanya'daki Leipzig Havalimanına saldırı girişimine tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı girişimini kınamak üzere Rusya Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın Leipzig Havalimanına yönelik pervasız saldırısının ardından Almanya ile tam dayanışma içindedir. İngiltere'nin NATO müttefiklerimizi savunma ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığı sarsılmazdır ve Rusya'nın kararlılığımızı baltalama girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bu, Rus devletinin kolektif güvenliğimizi baltalama girişimlerinin açık bir örneğinin sonuncusudur. Bu nedenle bugün Rusya Maslahatgüzarını çağırarak saldırıyı en sert şekilde kınadık, Avrupa ve NATO ortaklarımızla birlikte İngiltere'nin, Rusya'nın düşmanca faaliyetlerini her düzeyde ortaya çıkarmaya devam edeceğinin altını çizdik" denildi.

Ne olmuştu?

Almanya, geçtiğimiz ay Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminden dün resmen Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Alman hükümeti, yaşananları "tehlikeli bir eylem" ve "Moskova'nın sistematik ve koordineli hibrit saldırılarının bir parçası" olarak nitelendirmişti. Rusya'nın Almanya Büyükelçiliği ise Leipzig Havalimanı'ndaki olaylardan Rusya'nın sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları "saçma ve temelsiz bir provokasyon" şeklinde nitelendirerek reddetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere, Leipzig saldırı girişimi için Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika

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