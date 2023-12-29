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İngiltere, Ukrayna'ya 200 hava savunma sistemi gönderdi - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya 200 hava savunma sistemi gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderdiğini açıkladı. Rusya'nın bugün gerçekleştirdiği saldırıların ardından batıdan yardım gelmeye devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Putin'in Ukrayna'nın savunmasını ve Batı'nın kararlılığını test ettiğini belirterek, Ukrayna için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere, Ukrayna\'ya 200 hava savunma sistemi gönderdi
29.12.2023 - 21:35,
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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği belirtildi.

Rusya'nın bugün 158 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığı Ukrayna'ya batıdan yardım gelmeye devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın savunmasını ve Batı'nın kararlılığını test ettiğini belirterek, "Putin, zafer kazanabileceğini sanıyor ancak, yanılıyor" dedi.

Özgür dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Shapps, "Ukrayna için çabaları 2 katına çıkarmamız ve Ukrayna'ya kazanması için gerekenleri sağlamamızın tam zamanı" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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