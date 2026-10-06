İnönü Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncülüğü kazandı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK 2242'de Türkiye üçüncülüğü kazandı

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İnönü Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK 2242\'de Türkiye üçüncülüğü kazandı
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İnönü Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK 2242 yarışmasında Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Diz eklemindeki sorunların erken teşhisi için ayak tabanı yük dağılımını ve parmak kuvvetlerini ölçen sistem geliştirildi.

İnönü Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

"Diz Eklem Deformasyonlarının Erken Teşhisi İçin Segmental Ayak Parmak Kuvveti ve Basınç Dağılım Analizi" adlı proje, yarışmanın Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Projenin danışmanlığını İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Bahçe yürüttü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Kayaokay takım kaptanı, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muammer Enis Ersoy ise takım üyesi olarak yer aldı.

İnsan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte diz eklemi hastalıkları ve diz protezine duyulan ihtiyacın da arttığına dikkat çekilen projede, dizde ortaya çıkabilecek sorunların başlangıç aşamasında değerlendirilebilmesi amaçlandı. Bu kapsamda ayak tabanındaki yük dağılımını ve parmak kuvvetlerini ölçen bir sistem geliştirildi.

Geliştirilen sistemle elde edilen veriler aracılığıyla diz eklemindeki olası sorunların erken dönemde değerlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin, erken dönemde uygulanabilecek tedaviler ve yaşam alışkanlıklarında yapılabilecek değişikliklerle diz sağlığının korunmasına, diz protezine duyulan ihtiyacın azaltılmasına veya daha ileri yaşlara ertelenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiPolitikaTürkiyeTübitakEğitimSon Dakika

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