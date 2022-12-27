2022'de en çok konuşulan parti liderleri! Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan var - Son Dakika
Üye Girişi

2022'de en çok konuşulan parti liderleri! Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan var

27.12.2022 10:09

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok habere konu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada ise İYİ Parti lideri Meral Akşener bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ise listede 4. sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak 2022 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEDE, KILIÇDAROĞLU 2. SIRADA

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 2 milyon 548 bin 702 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise 7 milyon 149 bin 69 haberle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Erdoğan'ın haberlerinin okunma sayısı 5 milyar 330 milyonu aşarken, Kılıçdaroğlu ile ilgili haberlerin okunma sayısı ise 2 milyara yakın.

AKŞENER, BAHÇELİ'Yİ GEÇTİ

Habermetre'nin açıkladığı raporda, bu yıl şehir şehir gezip sık sık esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3. sırada kendine yer buldu. Akşener'in konu olduğu haber sayısı 2 milyon 667 bin olarak açıklandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Akşener'in ardından 4. sırada bulunuyor. Sert çıkışlarıyla bilinen Bahçeli'nin konu olduğu haber sayısı ise 2 milyon 285 bin 98.

BABACAN VE DAVUTOĞLU TAKİPTE

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanı Ali Babacan 5. sırada yer aldı. Babacan'ın ismi, 1 milyon 642 bin haberde geçti. 2022 yılında en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 6. sırasında ise 1 milyon 105 bin haber ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

ÖZDAĞ VE İNCE DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 7. sırada, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu 8. sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 9. sırada, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise 10. sırada bulunuyor.

Habermetre'nin, 2022 yılında en çok haber konusu olan parti liderlerini açıkladığı liste şu şekilde:

YORUMLAR
500
Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2022'de en çok konuşulan parti liderleri! Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan var - Son Dakika


Son Dakika
11:42 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı taksilerde kısa mesafe ücreti 40 lira oldu
11:16 Saraçhane sonrası aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener, bugün Ankara'da bir araya gelecek
11:05 34 yaşındaki Avrupa yolunda! Caner Erkin'in yeni adresini duyanlar şaşkınlık yaşıyor
11:03 Rusya'da gizemli ölümler sürüyor! Putin'i eleştiren dev sosis şirketi sahibi Pavel Antov, pencereden düşerek hayatını kaybetti
10:43 Diyarbakır'da babasının uykusunda boğarak öldürdüğü 19 yaşındaki gencin son görüntüleri ortaya çıktı
10:45 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak
10:41 Balıkesir'de bir balıkçının 10 metre boyunda köpek balığı gördüğü iddiası bölgede endişe yarattı
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.085 lira seviyesinden işlem görüyor
10:39 Recep İvedik 7'den Disney Plus'ta dünya rekoru! Platforma milyonun üzerinde abone kazandırdı
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 11:56:08. #1.12#
SON DAKİKA: 2022'de en çok konuşulan parti liderleri! Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement