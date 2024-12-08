Irak'a 2 bin Suriyeli asker sığındı - Son Dakika
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Politika

Irak'a 2 bin Suriyeli asker sığındı

Irak Hükümeti, 2 bin Suriyeli askerinin onayla Irak'a geçtiğini açıkladı. Suriye'deki kriz sürüyor.

08.12.2024 00:20
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Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi, Suriye'den 2 bin rejim askerinin Irak'a sığındığını belirtti.

Suriye'deki krizi çözmeye yönelik diplomatik çabalar hız kesmeden devam ederken, Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi durdurulamıyor. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin Suriyeli askerin Irak'a sığındığını bildirdi. El-Avadi, Irak hükümetinin onayıyla bu askerlerin ülkeye girdiklerini söyledi.

Fidan ve Hüseyin görüşmesi

Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Hüseyin, Suriye'de devam eden gerilimin "ciddi sonuçlara ve bir göç krizine" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Suriye'deki silahlı çatışmaların devam etmesinin insani krizleri ve göç dalgalarını daha da kötüleştireceğini belirten Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, bu durumun tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı. Suriye halkının yaşadığı insani trajedinin derinleşmesinden duydukları endişeyi dile getiren her iki taraf, bu acıları hafifletmek için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyacak kapsamlı siyasi çözümün, sürdürülebilir istikrarın önemi konusunda mutabık olan Fidan ve Hüseyin, Bağdat ve Ankara arasındaki iş birliğini geliştirme, Suriye konusundaki bölgesel ve uluslararası aktörlerle koordinasyonu artırma için adımlar atılması gerektiğini kaydetti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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