Irak Başbakanı Zeydi, el-Şatri\'nin ardından istihbarat servisi başkanlığını üstlendi

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mevcut güvenlik sorunları ve egemenliğin tamamlanmasına yönelik planlar kapsamında Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün Irak Ulusal İstihbarat Servisi merkezine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Numan, Zeydi'nin ziyaret vesilesiyle kurumun başkanlık görevini üstlendiğini bildirdi. Sözcü Numan, bu adımın mevcut zorlukların düzeyi ve ülkenin egemenliğinin tamamlanmasına yönelik plan doğrultusunda atıldığını ifade etti.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, gerçekleştirdiği ziyarette Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nin siyasi partiler, gruplar ve mezhepler arasındaki güç paylaşımından uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Zeydi, geçtiğimiz Pazartesi günü aldığı kararla Hamid el-Şatri'nin Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığı görevine son vermişti.