Irak Başbakanı Zeydi, el-Şatri'nin ardından istihbarat servisi başkanlığını üstlendi - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, el-Şatri'nin ardından istihbarat servisi başkanlığını üstlendi

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Irak Başbakanı Zeydi, el-Şatri\'nin ardından istihbarat servisi başkanlığını üstlendi
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Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Numan, Başbakan Zeydi'nin Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığını üstlendiğini açıkladı. Zeydi, ziyaretinde servisin siyasi partiler ve mezhepler arasındaki güç paylaşımından uzak tutulması gerektiğini vurguladı; el-Şatri pazartesi görevden alınmıştı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin mevcut güvenlik sorunları ve egemenliğin tamamlanmasına yönelik planlar kapsamında Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Numan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin bugün Irak Ulusal İstihbarat Servisi merkezine ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Numan, Zeydi'nin ziyaret vesilesiyle kurumun başkanlık görevini üstlendiğini bildirdi. Sözcü Numan, bu adımın mevcut zorlukların düzeyi ve ülkenin egemenliğinin tamamlanmasına yönelik plan doğrultusunda atıldığını ifade etti.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, gerçekleştirdiği ziyarette Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nin siyasi partiler, gruplar ve mezhepler arasındaki güç paylaşımından uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Zeydi, geçtiğimiz Pazartesi günü aldığı kararla Hamid el-Şatri'nin Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanlığı görevine son vermişti.

Kaynak: İHA
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