Irak Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi ziyaret edecek

IRAK Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bugün Irak Savunma Bakanı Sabit Al Abbasi ile Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberinde Irak Savunma Bakanı Sayın Sabit Al Abbasi ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle, bugün ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin muhtelif veçhelerinin etraflıca ele alınması ve güncel bölgesel meselelerin görüşülmesi öngörülmektedir" denildi.