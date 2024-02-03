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Irak Hükümeti, ABD Saldırılarının Ardından 3 Günlük Yas İlan Etti - Son Dakika
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Politika

Irak Hükümeti, ABD Saldırılarının Ardından 3 Günlük Yas İlan Etti

Irak Hükümeti, ABD Saldırılarının Ardından 3 Günlük Yas İlan Etti

Irak hükümeti, ABD'nin dün gece düzenlediği ve 16 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Başbakanın talimatıyla ülke genelindeki tüm kurumlarda yas ilan edildiği belirtildi.

03.02.2024 18:30
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Irak hükümeti, ABD'nin dün gece düzenlediği ve 16 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Irak hükümeti, ABD'nin Ürdün'deki saldırıya karşılık Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısının ardından yeni bir açıklama yaptı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından Anbar'ın Akaşat ile el-Kaim kasabalarında düzenlenen ve güvenlik güçleriyle sivilleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenler için başbakanın verdiği talimat doğrultusunda ülke genelindeki tüm kurumlarda 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

CENTCOM 85 hedefin vurulduğunu açıklamıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak İslami Direnişi'nin Ürdün'de düzenlediği ve 3 ABD askerin ölümü ve 40'tan fazla askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirilen operasyonda, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları ile İran yanlısı Iraklı Şii milis gruplarına ait 85 hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi ise, ülkenin batısındaki Anbar kentindeki güvenlik güçlerini hedef alan ABD hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Irak Hükümeti, ABD Saldırılarının Ardından 3 Günlük Yas İlan Etti - Son Dakika
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