Irak Hükümeti, İsmail Haniye'nin Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı

Politika

Irak hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, "Bu düşmanca eylem uluslararası yasalara açık bir ihlal niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesi Irak hükümeti tarafından kınandı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Bu düşmanca eylem uluslararası yasalara açık bir ihlal niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanılarak, Irak hükümetinin ve halkının, bu zor süreçte Filistin halkının ve hükümetinin yanında durduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bölgenin istikrarı için bir tehlike niteliği taşıyan bu eyleme karşı uluslararası toplumu tekrarlanan saldırıların ve devletlerin egemenlik ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını üstlenmeye ve gerekli önlemleri almaya çağrıda bulunuyoruz. Irak Cumhuriyeti, Filistin davasını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki kararlılığını yinelemektedir" denildi. - ERBİL