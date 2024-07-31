Irak Hükümeti, İsmail Haniye'nin Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı - Son Dakika
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Politika

Irak Hükümeti, İsmail Haniye'nin Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı

Irak hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, bu eylemin uluslararası yasalara açık bir ihlal olduğunu belirtti. Irak hükümeti, Filistin halkının ve hükümetinin yanında durduğunu ve uluslararası toplumu saldırıların durdurulması için sorumluluk almaya çağırdığını vurguladı.

31.07.2024 21:54
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Irak hükümeti, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini kınayarak, "Bu düşmanca eylem uluslararası yasalara açık bir ihlal niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesi Irak hükümeti tarafından kınandı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Bu düşmanca eylem uluslararası yasalara açık bir ihlal niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanılarak, Irak hükümetinin ve halkının, bu zor süreçte Filistin halkının ve hükümetinin yanında durduğu vurgulandı. Açıklamada, "Bölgenin istikrarı için bir tehlike niteliği taşıyan bu eyleme karşı uluslararası toplumu tekrarlanan saldırıların ve devletlerin egemenlik ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını üstlenmeye ve gerekli önlemleri almaya çağrıda bulunuyoruz. Irak Cumhuriyeti, Filistin davasını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru haklarını destekleme konusundaki kararlılığını yinelemektedir" denildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Irak Hükümeti, İsmail Haniye'nin Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Hükümeti, İsmail Haniye'nin Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı - Son Dakika
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